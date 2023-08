Я не айтишник – я только учусь!

Профессия обросла мифами: IT – для одаренных, IT – только для молодых, IT – это вуз, недоступный «простому смертному». «Школа 21» опровергает эти утверждения и дает возможность бесплатно получить знания и навыки в сфере IT, а также востребованную и хорошо оплачиваемую профессию всем совершеннолетним гражданам нашей страны.

Пять лет назад Сбер запустил бесплатный образовательный IT–проект – «Школа 21», по которому сейчас по всей стране учатся более 4100 человек. За время работы школы уже более 2100 участников обучения нашли работу по новой специальности в крупных IT-компаниях. Сейчас кампусы школы работают в Москве, Казани, Новосибирске и Сургуте. Запланировано открытие кампусов в Ярославле, Якутске, Владивостоке, Самаре, Волгограде, Махачкале и Челябинске.

Совсем скоро возможность освоить IT-профессию с нуля получат и жители Северо-Западного регион – уже этой осенью в Великом Новгороде открывается новый кампус «Школы 21».

Дефицит айтишников растёт

Регистрация на обучение в «Школе 21» – это уникальный шанс для всех желающих получить IT-профессию.

«По оценкам Минцифры России, к 2024 году дефицит квалифицированных кадров в IT-сфере может достичь миллиона человек. Очевидно, что требуется значительно увеличить бюджетное финансирование подготовки таких специалистов. Развитие информационных технологий – стратегическая задача страны, тем более что Россия имеет и кадровый потенциал, и весомый научный задел», – отметил Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Особенности обучения в «Школе 21»

Главная особенность обучения в «Школе 21» – это методика «равный равному». Здесь участники работают над IT-проектами индивидуально и в командах. Таким образом, в процессе обучения они получают сильные теоретические и практические IT-навыки, а также развивают гибкие навыки, учатся работать над проектами.

Само обучение проходит на собственной образовательной цифровой платформе, которую Сбер разработал специально для школы. На ней можно изучить более десятка основных направлений – таких как:

- мобильная разработка (Kotlin, Swift),

- компьютерная графика и GameDev (Utity),

- программирование «умных» устройств,

- робототехника и электроника,

- веб-программирование,

- кибербезопасность,

- системное администрирование и т.д.

В частности, можно изучать свыше десяти языков программирования: С, С++, Java, Python, JavaScript, С# и другие.

В «Школе 21» нет расписания, лекций, оценок и менторов: можно самостоятельно планировать день, распоряжаться своим временем, чтобы сдавать в срок проекты и проверять работы других участников. Кампус с рабочим местом доступен 24/7, обучение проходит по индивидуальному графику.

Важная часть обучения – это трехмесячная стажировка, которую проходит каждый участник. Большой плюс в том, что «Школу 21» можно совмещать с работой или учебой в вузе. Обучение полностью бесплатное и его срок зависит от самого участника – от полутора (разработчик начального уровня – Junior) до трех лет (разработчик среднего уровня – Middle).

Как попасть в «Школу 21»?

Прием в «Школу 21» не зависит от предыдущих знаний, опыта работы, умения программировать и наличия дипломов. Более половины участников проекта – абсолютные новички в программировании.

Поступление состоит из следующих этапов:

- подача заявки на сайте https://21-school.ru/,

- прохождение двух онлайн игр на память и логику,

- прохождение интенсива или «бассейна».

Интенсив или «бассейн» – это финальный отборочный этап, на котором участники в очном формате выполняют индивидуальные и коллективные проекты по программированию. На нём в течение 26 дней участники пишут код с нуля, создают свою первую игру, готовят индивидуальные и групповые IT-проекты, развивают «мягкие» навыки, а также учатся решать сложные задачи в сжатые сроки. По результатам интенсива участники отбираются на основное обучение.

«Школа 21» в Великом Новгороде

Новый кампус «Школы 21» в Великом Новгороде – это часть инновационной образовательной площадки – Новгородской технической школы. Здесь участники смогут объединиться с представителями ведущих компаний региона и лабораториями мирового уровня для решения задач цифровой экономики.

– «Школа 21» – отличный проект обучения цифровым навыкам, который дает возможность получить востребованные знания и быстро войти в IT-профессию. У жителей Ленинградской области есть уникальный шанс – получить качественное бесплатное образование в соседнем регионе – в Великом Новгороде», – отметил Олег Тихомиров, директор головного отделения Сбербанка по Ленинградской области.

Набор на бесплатное обучение в «Школе 21» в Великом Новгороде продолжается: за два месяца поступило уже более 1200 заявок из разных городов России. Чтобы стать участником «Школы 21» и получить востребованную профессию в сфере IT, необходимо подать заявку на сайте «Школы 21» — 21-school.ru. Опыт работы и образование — не имеют значения. Главное – желание учиться и быть в возрасте от 18 лет.

Екатерина Дзюба