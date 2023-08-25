Молодым ленинградцам – ИТ-курсы

Курсы доступны школьникам 8-11-х классов и студентам учреждений среднего профессионального образования 1-2-х курсов, которые пройдут отбор.

В онлайн-формате для участников открыт набор на годовой курс по разработке серверных приложений «Программирование на Go». Он подойдет для тех, кто хочет научиться писать код с поддержкой многопоточности, развёртывать сервисы для сайтов и создавать высоконагруженные приложения с нуля

Также предлагаются трёхмесячные онлайн-курсы по разработке игр, анализу данных, машинному обучению, веб-разработке на Django и другим направлениям.

Условия поступления и даты набора указаны на сайте: https://lyceum.yandex.ru/.

В Ленобласти также открыта офлайн площадка Яндекс Лицея на базе Киришского политехнического техникума (IT-Куб), где можно пройти годовой курс «Основы программирования на Python». Для поступления нужно зарегистрироваться на сайте, указав площадку, пройти тестирование до 11 сентября, а затем собеседование с преподавателем.