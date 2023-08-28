Яблоневый сад – подарок к Дню Веревского поселения

Жителей, собравшихся на церемонию, приветствовал глава Веревского поселения Дмитрий Макеев:

- Мы хотим сохранить традиции – для местных жителей Яблоневый сад много значит. Испокон века это было излюбленным местом отдыха взрослых и детей, а сегодня это еще и веревский променад – пешеходная дорожка, ведущая от «Несте» до Ижоры, где можно будет комфортно гулять и отдыхать.

Дмитрий Владимирович поздравил всех с появлением очередного благоустроенного пространства и пожелал, чтобы жители бережно относились к этой территории. Представители администрации перерезали символичную алую ленту, и «веревский променад» был открыт.

…Второй этап благоустройства Яблоневого сада выполнен также в сотрудничестве с компанией «Сантехстрой» в рамках программы «Комфортная среда». Новое пространство включает пешеходную дорожку с освещением, скамейки, качели, теннисные столы и три зоны для пикника с мангалами.

Однако на этом процесс благоустройства не останавливается: в проекте есть спортивные площадки, фотозона и расширение непосредственно самого яблоневого сада с плодоносящими деревьями.