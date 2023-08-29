На старте нового учебного года

Место проведения педсовета выбрано не случайно. Стало традицией проводить значимые мероприятия в наиболее отличившихся образовательных учреждениях. В прошлом году в Гатчинской школе №9 был торжественно открыт детский технопарк «Кванториум». В этом году коллектив учреждения стал победителем конкурса «Школа года» в номинации «Городская школа».

Открытие педсовета было торжественным. Чеканя шаг, в зал вошла знаменная группа отряда Юнармии школы №9. Участники педсовета вместе со сводным хором учителей, родителей и учащихся Гатчинской гимназии «Апекс» исполнили гимн.

Тема педсовета продиктована временем: «Суверенная система образования: стратегические смыслы и тенденции развития образовательных учреждений Гатчинского муниципального района». В заседании приняли очное участие 200 делегатов, дистанционно – более трех тысяч человек. Среди них - педагогические работники, представители федеральных, региональных и муниципальных органов исполнительной и законодательной власти, ветераны педагогического труда, представители родительской общественности.

Выступающие отмечали, что вектор развития страны меняется, жизнь ставит новые задачи и перед учителями.

Символично, что в Год педагога и наставника и Год юбилея

К.Д. Ушинского глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим рассказала о начале подготовки муниципального проекта «Гатчинский учитель», который должен повысить статус гатчинского учителя и престиж профессии в целом.

- Буду признательна и молодым учителям, и ветеранам за предложения, чем наполнить муниципальный проект, - сказала Людмила Нещадим. - Есть абсолютно прагматичные причины, но также важно, чтобы наша муниципальная практика способствовала повышению статуса, престижа учителя. И была привлекательна во всех смыслах. Чтобы каждый окончивший педагогический вуз сказал: «А я хочу быть учителем в Гатчине!» Каждое время отличают свои тенденции, свои смыслы. И нам очень важно понимать, а что же будет после разговора о главном. А после разговора должны быть наши очень важные дела: и маленькие, и большие.

Как отметила Людмила Нещадим, главной задачей, которая стоит перед органами власти, является организация образовательного процесса на уровне XXI века, чтобы каждая гатчинская школа соответствовали вызовам времени. Это касается создания современных условий в школах и детских садах, их технического оснащения.

- Сегодня в бюджете Гатчинского муниципального района около 6,4 млрд рублей направлено на функционирование системы образования. Здесь все - и заработная плата, и ремонтные работы. Какое счастье встречаться сегодня в обновленном зале школы №9. Для нас это вектор развития, которому мы должны следовать и дальше, - сказала Людмила Нещадим.

В рамках пленарного заседания поставлены актуальные задачи развития муниципальной системы образования Гатчинского района в краткосрочной и среднесрочной перспективе. С докладами выступили председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Вероника Реброва и председатель комитета образования Гатчинского района Наталья Быстрых.

В формате экспертного диалога рассмотрены вопросы о том, какой будет архитектура суверенной системы образования, как будут использованы ресурсы социально-педагогического партнерства в воспитании подрастающего поколения. С предложениями выступили социальные партнеры системы образования Гатчинского района – ученые-эксперты, представители ПИЯФ, ГИЭФПТ, областного центра развития одаренных детей и юношества «Интеллект», центра опережающей профессиональной подготовки Ленобласти.

В ходе обсуждения приоритетов и современного состояния муниципальной системы образования участники педсовета отметили важность полученных в прошлом учебном году результатов и обратили внимание на то, что решение актуальных задач в наступающем учебном году должно осуществляться исключительно в контексте государственной образовательной политики.

Педагогам был представлен проект резолюции муниципального педагогического совета. Акценты в нем поставлены на формирование единого образовательного пространства, развитие системы дошкольного образования, внедрение современной модели профориентации, организацию воспитательной деятельности, цифровую трансформацию образования. Методическая работа будет переформатирована, работа с талантами пересмотрена, в приоритете – инженерное образование, кадетские классы, начинается плавный переход на новые учебники – впереди еще множество нововведений.

В рамках педсовета прошла традиционная встреча молодых специалистов и педагогических работников, завершающих трудовую деятельность. Связь поколений осуществлял опытный модератор - Заслуженный учитель РФ, Почетный гражданин Гатчинского района Игорь Смирнов. Речь шла о пути в профессию, педагогическом служении, наставниках и наставляемых. Молодежь делилась своими волнениями накануне нового учебного года – это, в первую очередь, общение с родителями и подростками, и с благодарностью принимала профессиональные советы.

В этом году ряды гатчинских педагогов пополнят 34 молодых специалиста. На заслуженный отдых уходят 36 учителей. За труды и преданность профессии они награждены благодарностями и цветами.

- У вас замечательная традиция – передавать хороший посыл молодым, начинающим учителям. Наставнические практики, возможно, у нас еще не так сильно используются. Опытным педагогам очень важно передавать свой опыт в формате методических объединений, консультаций, семинаров, тренингов. Это бы, действительно, работало на качество образования. Замечательно, что столько внимания вы уделяете не только профессии, но и людям, уважаемым учителям, которые сами поднимают значимость этой профессии, - отметила Вероника Реброва.

Для участников педсовета была проведена экскурсия по локациям детского технопарка «Кванториум». Также с большим интересом руководители образовательных учреждений познакомились с работой просветительского пространства «Про», активно работающего в школе. Это красивое современное помещение, специально оборудованное для выставочной деятельности и демонстрации исследовательских и творческих работ учеников и учителей школы.

Татьяна Можаева