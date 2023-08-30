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Где отключат свет 31 августа в Гатчинском районе

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 31 августа 2023 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

31.08.2023 с 09:00 до 17:00

Вырицкое поселение:

д. Горки,

д. Мины.

 

31.08.2023 с 10:00 до 17:00

Таицкое поселение:

д. Малая Ивановка,

д. Большая Ивановка,

д. Старицы.

 

31.08.2023 с 09:00 до 18:00

Пудостьское поселение:

п. Пудость, Кивеннапа Юг,

д. Котельниково,

д. Педлино,

СНТ Строитель, Градостроитель. 

 

31.08.2023 с 10:00 до 17:00

Сяськелевское поселение:

д. Вохоново,

д. Сяськелево (Носелки). 

 

31.08.2023 с 10:00 до 18:00

Елизаветинское поселение:

д. Луйсковицы.

        

31.08.2023 с 10:00 до 17:00

Войсковицкое поселение:

п. Войсковицы (скважина).

 

31.08.2023 с 02:00 до 06:00

Дружногорское поселение:

д. Лампово,

д. Орлино,

д. Симанково,

д. Заозерье,

п. Дружная Горка,

д. Кургино, комбинат Нева.

 