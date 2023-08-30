Где отключат свет 31 августа в Гатчинском районе
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 31 августа 2023 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
Вырицкое поселение:
д. Горки,
д. Мины.
31.08.2023 с 10:00 до 17:00
Таицкое поселение:
д. Большая Ивановка,
д. Старицы.
31.08.2023 с 09:00 до 18:00
Пудостьское поселение:
п. Пудость, Кивеннапа Юг,
д. Котельниково,
д. Педлино,
СНТ Строитель, Градостроитель.
Сяськелевское поселение:
д. Вохоново,
д. Сяськелево (Носелки).
31.08.2023 с 10:00 до 18:00
Елизаветинское поселение:
д. Луйсковицы.
31.08.2023 с 10:00 до 17:00
Войсковицкое поселение:
п. Войсковицы (скважина).
31.08.2023 с 02:00 до 06:00
Дружногорское поселение:
д. Лампово,
д. Орлино,
д. Симанково,
д. Заозерье,
п. Дружная Горка,
д. Кургино, комбинат Нева.
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.