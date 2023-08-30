Трезвый взгляд на жизнь

– Виталий Иванович, как за последние годы изменилось отношение к алкоголю в нашем обществе?

– Официальная статистика говорит о снижении потребления алкоголя в пределах 5-10%. Но мы, медики, в своей практике существенных изменений не видим. Меньше пациентов не стало. Есть и опасные тенденции. Всё чаще встречаются «смешанные формы» заболевания, когда человек сочетает алкоголь с курением и наркотиками. Это очень опасно.

– А почему так происходит?

– Большая ответственность лежит на массовой культуре. Пить и курить считается нормой. Даже в советском кино мы можем вспомнить положительные образы пьющих героев и весёлых застолий – будь то «Бриллиантовая рука» или «Иван Васильевич меняет профессию». Сейчас к комедиям про пьяниц добавился интернет с его бескрайними возможностями. Он значительно упростил доступ к запрещённым веществам. У людей создаётся впечатление: раз доступно, значит – безопасно. А это полная ерунда! Даже слабый алкоголь и так называемые «лёгкие наркотики» приводят к тяжёлой зависимости.

– С наркотиками понятно, но как быть с «культурой пития»?

– История про «культурно выпить» – это миф в чистом виде. Если у человека есть генетическая предрасположенность к алкоголизму, то любые дозы приведут его к зависимости.

Но дело не только в генах. Даже идеальная генетика не защитит от алкоголизма, если человек будет пить «культурно», но регулярно!

То же самое с пивом. Молодёжь до сих пор считает, что пиво – та же вода, с него ничего не будет. А я ещё 20 лет назад описал феномен пивного алкоголизма, крайне разрушительного для организма. Человек может стать алкоголиком и потерять абсолютно всё, употребляя одно только пиво. Это медицинский факт.

– Молодёжь сейчас остро полюбила энергетические напитки как альтернативу тому же пиву… Они тоже опасны?

– Если в продукте есть стимуляторы любого вида – это всегда вред. Они создают повышенный тонус. Подросток привыкает жить в таком «ускоренном» состоянии. Ему хочется разогнаться ещё сильнее. И очень скоро переходит на алкоголь, пробует что-то покрепче и повеселее.

Озвучу тревожные цифры. Сегодня молодежь уже в 15-16 лет имеет опыт употребления алкоголя. А процентов 10-20% – уже с опытом употребления наркотиков. Свой вклад в эту картину внесли и те самые доступные энергетики.

– Что делать государству в такой ситуации?

– Во-первых, важны сдерживающие факторы – тот же закон о запрете рекламы алкоголя в СМИ оказал положительное влияние. Нужно продолжать эту работу на системной основе. Понятно, что сухой закон в стране вряд ли возможен, хотя во времена Горбачёва смертность от зависимости сократилась на 12%. Но мера это оказалась непопулярной...

Самое главное – дать людям альтернативу. В Ленобласти открываются бесплатные спортплощадки, стадионы, тренажёры во дворах. Зачастую, увидев альтернативу человек пойдёт не пить, а кататься на сапе или играть в футбол. Это действительно работает.

– Ну а как быть тем, кто уже столкнулся с алкоголизмом в своей жизни?

– Алкоголизм — это био-, психо-, социодуховное заболевание, которое разъедает все сферы жизни человека. Важно понять, что он излечим – вопреки существующим стереотипам. Здесь нужен длительный реабилитационный процесс, работа с психотерапевтами. В острой фазе может потребоваться реанимация. Потом идёт основной этап реабилитации, социализация, после которой человек может вернуться в общество. Весь процесс может занять от нескольких месяцев до нескольких лет.

Как и в любой хронической болезни потом важно избегать провоцирующих факторов. Это сравнимо с ремиссией при тяжёлом заболевании. В этот момент нужно бережно относиться к себе. Важно, чтобы человека поддерживали родственники и окружение. Такая поддержка позволит избежать возможных срывов.

А вообще – следите друг за другом, берегите себя и не доводите ситуацию до критической точки. Будьте здоровы.

Беседовал Алексей Астапчик