Трезвый взгляд на жизнь
Все мы знаем о вредном воздействии крепких алкогольных напитков на здоровье человека. Но зачастую забываем, что даже лёгкий коктейль или «энергетик» может нанести организму сокрушительный удар. Об этом нам рассказал Виталий Морозов, психиатр-нарколог, доктор медицинских наук, профессор кафедры социальной реабилитации СПбМСИ.
– Виталий Иванович, как за последние годы изменилось отношение к алкоголю в нашем обществе?
– Официальная статистика говорит о снижении потребления алкоголя в пределах 5-10%. Но мы, медики, в своей практике существенных изменений не видим. Меньше пациентов не стало. Есть и опасные тенденции. Всё чаще встречаются «смешанные формы» заболевания, когда человек сочетает алкоголь с курением и наркотиками. Это очень опасно.
– А почему так происходит?
– Большая ответственность лежит на массовой культуре. Пить и курить считается нормой. Даже в советском кино мы можем вспомнить положительные образы пьющих героев и весёлых застолий – будь то «Бриллиантовая рука» или «Иван Васильевич меняет профессию». Сейчас к комедиям про пьяниц добавился интернет с его бескрайними возможностями. Он значительно упростил доступ к запрещённым веществам. У людей создаётся впечатление: раз доступно, значит – безопасно. А это полная ерунда! Даже слабый алкоголь и так называемые «лёгкие наркотики» приводят к тяжёлой зависимости.
– С наркотиками понятно, но как быть с «культурой пития»?
– История про «культурно выпить» – это миф в чистом виде. Если у человека есть генетическая предрасположенность к алкоголизму, то любые дозы приведут его к зависимости.
Но дело не только в генах. Даже идеальная генетика не защитит от алкоголизма, если человек будет пить «культурно», но регулярно!
То же самое с пивом. Молодёжь до сих пор считает, что пиво – та же вода, с него ничего не будет. А я ещё 20 лет назад описал феномен пивного алкоголизма, крайне разрушительного для организма. Человек может стать алкоголиком и потерять абсолютно всё, употребляя одно только пиво. Это медицинский факт.
– Молодёжь сейчас остро полюбила энергетические напитки как альтернативу тому же пиву… Они тоже опасны?
– Если в продукте есть стимуляторы любого вида – это всегда вред. Они создают повышенный тонус. Подросток привыкает жить в таком «ускоренном» состоянии. Ему хочется разогнаться ещё сильнее. И очень скоро переходит на алкоголь, пробует что-то покрепче и повеселее.
Озвучу тревожные цифры. Сегодня молодежь уже в 15-16 лет имеет опыт употребления алкоголя. А процентов 10-20% – уже с опытом употребления наркотиков. Свой вклад в эту картину внесли и те самые доступные энергетики.
– Что делать государству в такой ситуации?
– Во-первых, важны сдерживающие факторы – тот же закон о запрете рекламы алкоголя в СМИ оказал положительное влияние. Нужно продолжать эту работу на системной основе. Понятно, что сухой закон в стране вряд ли возможен, хотя во времена Горбачёва смертность от зависимости сократилась на 12%. Но мера это оказалась непопулярной...
Самое главное – дать людям альтернативу. В Ленобласти открываются бесплатные спортплощадки, стадионы, тренажёры во дворах. Зачастую, увидев альтернативу человек пойдёт не пить, а кататься на сапе или играть в футбол. Это действительно работает.
– Ну а как быть тем, кто уже столкнулся с алкоголизмом в своей жизни?
– Алкоголизм — это био-, психо-, социодуховное заболевание, которое разъедает все сферы жизни человека. Важно понять, что он излечим – вопреки существующим стереотипам. Здесь нужен длительный реабилитационный процесс, работа с психотерапевтами. В острой фазе может потребоваться реанимация. Потом идёт основной этап реабилитации, социализация, после которой человек может вернуться в общество. Весь процесс может занять от нескольких месяцев до нескольких лет.
Как и в любой хронической болезни потом важно избегать провоцирующих факторов. Это сравнимо с ремиссией при тяжёлом заболевании. В этот момент нужно бережно относиться к себе. Важно, чтобы человека поддерживали родственники и окружение. Такая поддержка позволит избежать возможных срывов.
А вообще – следите друг за другом, берегите себя и не доводите ситуацию до критической точки. Будьте здоровы.
Беседовал Алексей Астапчик