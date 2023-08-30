ЖКХ Ленобласти идет в онлайн

Государственная информационная система ЖКХ делает сферу жилищно-коммунального хозяйства прозрачнее и обеспечивает доступ к широкому перечню данных. ГИС ЖКХ доступна для жителей по ссылке https://dom.gosuslugi.ru/#!/main. Система интегрирована с Госуслугами, поэтому можно зайти туда через подтвержденную учетную запись портала.

На платформе можно посмотреть коммунальные начисления за разное время, оплатить жилищно-коммунальные услуги, внести показания приборов учета, проконтролировать работу управляющей организации. У ленинградцев особенно востребовано проведение общего собрания собственников через ГИС ЖКХ. В личных кабинетах жители могут проголосовать по вопросам повестки», — отметил председатель комитета по ЖКХ Ленинградской области Александр Тимков.

Также в ГИС ЖКХ можно узнать график капитального ремонта дома, получить информацию о тарифах, направить обращения в органы власти, получить уведомление о плановом отключении коммунальных ресурсов.