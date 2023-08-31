Где отключат свет в первый день сентября?
Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах будет прекращена подача электроэнергии в Гатчинском районе 1 сентября.
Рубрики: ЖКХ
Установка приборов учета, отключение на 2 часа в течении дня,
от каждой ТП.
Вырицкое ГП:
д. Тарасино
п. Дальний
д. Нестерково
01.09.2023 с 11:00 до 18:00
Пудостьское СП:
д. Кезелево, д. Пеушалово,
д. Лайдузи, д. Куйдузи,
д. Ивановка
01.09.2023 10:00-16:20
Пудомягское СП
д. Монделево,
д. Большое Сергелево,
д. Покровская,
д. Марьино,
массив Дачный-2, Дачный-4,
КП Гатчина-Вилладж-2,
д. Порицы,
д. Антелево,
д. Пудомяги, ул. Карьерная д.1-24,
Учительская д.1, пер. Весенний,
ул. Нагорная, ул. Овражная, ул. Туманная
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.