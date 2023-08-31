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Где отключат свет в первый день сентября?

Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах будет прекращена подача электроэнергии в Гатчинском районе 1 сентября.

Рубрики:  ЖКХ

01.09.2023 с 09:00 до 16:00

Установка приборов учета, отключение на 2 часа в течении дня,

от каждой ТП.

Вырицкое ГП:

д. Тарасино

п. Дальний

д. Нестерково

 

01.09.2023 с 11:00 до 18:00

Пудостьское СП:

д. Кезелево, д. Пеушалово,

д. Лайдузи, д. Куйдузи,

д. Ивановка

 

01.09.2023 10:00-16:20

Пудомягское СП

д. Монделево,

д. Большое Сергелево,

д. Покровская,

д. Марьино,

массив Дачный-2, Дачный-4,

КП Гатчина-Вилладж-2,

д. Порицы,

д. Антелево,

д. Пудомяги, ул. Карьерная д.1-24,

Учительская д.1, пер. Весенний,

ул. Нагорная, ул. Овражная, ул. Туманная

 

 