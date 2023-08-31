В НАЧАЛЕ ПУТИ

Веками на этом месте росли густые леса. Но в конце 1899 года Московско-Виндаво-Рыбинская железная дорога решила проложить новый путь – от Царского Села до станции Дно. Решение одобрил император Николай II.

Строительство началось в 1900 году. А в 1903 году появилась станция IV класса Виркино (нынешнее Семрино). Сразу же построили вокзал и водонапорную башню. А рядом – два жилых дома, служебные и хозяйственные постройки.

Первоначальное название станции дала деревня Виркино, находящаяся в нескольких километрах. Но потом пришлось подыскивать другое. В 1 км к югу от станции протекает ручей Семрин, впадающий в речку Чёрная в районе самого посёлка. Видимо, этот ручей и дал название посёлку и станции Семрино. На картах 1913 года станция обозначена как Виркино, а на картах 1915 года – уже Семрино.

ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЕ ГОДЫ

Возле вокзала Семрино дважды прогуливался царь Николай II. Об этом есть две записи в его дневниках за 1916 год. 17-е января: «Встал рано, после чая погулял на ст. Семрино и потом кончил присланные бумаги. В 12 часов приехал в царское Село». 18-е февраля: «Встал около 9 час. После чая погулял на остановке у ст. Семрино. Было ясно и морозно. В 11 час. приехал с радостью в Царское Село». Позже возник миф, что царь охотился возле Семрино, да ещё с гончими. Уже доказано, что этого, на самом деле, никогда не было.

2 марта (15 по нов.ст.) 1917 года на станцию прибыл эшелон с Георгиевским батальоном (800 человек) во главе с генерал-адъютантом Ивановым Н.И. Их послал в Петроград Николай II для наведения порядка во время Февральской революции. Чтобы не пропустить войска, железнодорожники 2 марта повалили на рельсы товарные вагоны, преградившие путь эшелонам. И хотя батальона было недостаточно для наведения порядка, а царь в тот день отрёкся от престола, всё равно этот факт стал частью нашей истории.

В августе 1917 года генерал Корнилов Л.Г. решил захватить власть в свои руки и поднял мятеж. В числе верных ему войск он двинул на Петроград Кавказскую туземную кавалерийскую дивизию (неофициальное название «Дикая»). Два её полка, численностью человек по 600 каждый, прибыли на станцию Семрино со стороны Сусанино.

28 августа (10 сентября по нов. ст.) 1917 года семринские железнодорожники попытались заблокировать составы с кавказцами. Правда, заблокировать в полном смысле этого слова не удалось – вагоны остались на месте, а подразделения пешим и конным ходом двинулись дальше. Под Антропшино они были окончательно остановлены войсками из Петрограда. Но всё равно это событие – тоже страничка нашей истории.

Станцию Семрино упоминает в «Тихом Доне» М.А.Шолохов (книга 2-я, часть 4-я, глава XVII). Интересно, что Шолохов назвал Семрино как «Сомрино». Также упоминает станцию Семрино А.И.Деникин в своей книге «Борьба генерала Корнилова».

ПЕРЕД ВОЙНОЙ

В 1933 году возник лесозаготовительный совхоз «Искра». Со станции лесоматериалы отправлялись потребителям. Крупный лес поступал на стройки страны, мелкий – на шахты для устройства крепей в забоях. Кое-что даже на экспорт шло. Работникам стали давать участки. Первые дома возникли в районе нынешних 7-9 линий. Население достигло нескольких сот человек. Но пришла война…

ВОЙНА

28 августа 1941 года фашисты разбомбили станцию Вырица, и поезда из Вырицы перестали ходить. Люди шли 15 километров по шпалам в Семрино. А с нашего вокзала поезда увозили их в Ленинград.

2 августа 1941 года, оставив северную окраину Вырицы, в район Сусанино отошла 90-я стрелковая дивизия. А штаб дивизии все две недели боёв в этом районе находился в Семрино. 8 сентября на штурм Семрино пошли части СС. Но наши бойцы дали такой ожесточённый бой, что эсесовцы не выдержали и отступили. Семрино в этот день осталось не захваченным.

Дважды в Семрино прорывались из окружения наши части. 10 сентября пробились несколько стрелковых подразделений, а 12 сентября – часть танковой дивизии (без танков) и остатки медсанбата с тяжелоранеными.

16 сентября 1941 года 90-я стрелковая дивизия получила приказ отойти в Пушкин. Началась оккупация Семрино. Люди выживали, как могли. Были казни мирных жителей. В Семрино немцы сожгли два десятка домов. Местных жителей заставляли работать на благо оккупантов, в том числе заготавливать лес. Молодых и здоровых семринцев вывозили на принудительные работы в Германию и Прибалтику.

Но пришёл час избавления. 26 января 1944 года части 72-й стрелковой дивизии генерал-майора И.И. Ястребова практически без боя освободили Семрино и Сусанино.

МИРНОЕ ВРЕМЯ

В 1948 году для движения поездов открыли второй путь (до этого была однопутка). В 1962 году железную дорогу электрифицировали.

В 1961 году произошло важное событие: Семрино было электрифицировано, и семринцы стали забывать о керосиновых лампах. Вовсю заработал клуб на 8-й линии. В 5 часов вечера – киносеансы для детей, в 8 – для взрослых. По выходным – танцы. Под музыку с патефонных пластинок.

Школу в Семрино открыли уже в 1944 году. Сначала занимались в двух частных домах на 4-й и 5-й линиях. Первыми учительницами были Елена Павловна Стефанова и Анна Николаевна Бердникова. В 1946 году под школу приспособили барак местного лесничества, в котором занимались двадцать лет, до 1966 года. С 1966 по 1968 гг. уроки проводились в клубе военного городка. К началу 1968 – 1969 учебного года в Семрино построили новое здание школы, в котором она и находится в настоящее время.

Напротив вокзала, с другой стороны путей, с 1974 года располагалась Путевая машинная станция (ПМС-83). Здесь работники жили в железнодорожных вагончиках. Были вагоны-общежития для одиноких и для семейных. Давали временную прописку на три года, потом постоянную. А когда люди стали получать квартиры, общежития на колёсах исчезли.

СТАРЫЙ ВОКЗАЛ

Вокзал был для семринцев центром жизни. Отсюда ездили на работу и учёбу. Сюда прибывали родственники в гости, приезжали детишки на каникулы. А ещё вокзал стал культурным центром посёлка. Например, в 1967 году в Красном уголке вокзала открыли Семринскую сельскую библиотеку (первая заведующая – Надежда Савенок). А ещё на вокзал частенько захаживали, чтобы посидеть, отдохнуть, посудачить о том, о сём.

В 90-е годы для вокзала наступили тяжёлые времена. Его перестали ремонтировать и даже отапливать. Вокзал стал разрушаться. В 2012 году его закрыли на замок. А в 2016 году вообще снесли...

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

От старых времён сохранилась кирпичная водонапорная башня, которую просто нельзя не заметить из окна электрички. Рядом с башней – остатки каменного здания с оконными проёмами необычной формы. Это – руины железнодорожной бани тех же лет постройки. Сохранились дома 1903 года постройки, в них до сих пор живут люди.

В конце 5-й линии, на самой опушке леса, стоит Часовня Георгия Победоносца. Построена в 2005 году.

В Семрино есть «Аллея новорожденных». На этой аллее молодые родители в мае сажают в честь своего ребёнка деревце. Идею предложила Елена Владимировна Вавилова, бывший директор местной школы. Первые саженцы появились в 2010 году.

В 2016 году жители Семрино по соседству с «Аллеей новорожденных» установили памятный знак – закладной камень «Слава защитникам земли Русской». В 2020 году рядом появился «Семринский стенд памяти». На нём фото и фамилии семринцев – участников войны. Теперь это место проведения торжественных мероприятий.





Олег Евтушенко, житель Семрино