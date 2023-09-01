Юные друзья пограничников учатся в Сяськелево
1 сентября в Пламенской школе Гатчинского района произошло важное событие: здесь открылись первые кадетские классы пограничной направленности.
Рубрики: Образование
В честь этого знаменательного события во дворе школы был установлен пограничный столб, поднят флаг, а также присутствовали сотрудники отряда пограничного контроля «Санкт-Петербург».
На праздничной линейке учеников школы поздравили с началом нового учебного года директор школы Маргарит Михайловна Алексеева и глава администрации Сяськелевского поселения Елена Евгеньевна Федорова.
Фото: Пламенская школа
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