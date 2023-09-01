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Юные друзья пограничников учатся в Сяськелево

1 сентября в Пламенской школе Гатчинского района произошло важное событие: здесь открылись первые кадетские классы пограничной направленности.

Рубрики:  Образование

В честь этого знаменательного события во дворе школы был установлен пограничный столб, поднят флаг, а также присутствовали сотрудники отряда пограничного контроля «Санкт-Петербург».

На праздничной линейке учеников школы поздравили с началом нового учебного года директор школы Маргарит Михайловна Алексеева и глава администрации Сяськелевского поселения Елена Евгеньевна Федорова.

Фото: Пламенская школа