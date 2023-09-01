Юные друзья пограничников учатся в Сяськелево

В честь этого знаменательного события во дворе школы был установлен пограничный столб, поднят флаг, а также присутствовали сотрудники отряда пограничного контроля «Санкт-Петербург».

На праздничной линейке учеников школы поздравили с началом нового учебного года директор школы Маргарит Михайловна Алексеева и глава администрации Сяськелевского поселения Елена Евгеньевна Федорова.

Фото: Пламенская школа