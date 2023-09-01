Как помочь молодежи найти свое направление в бизнесе
В Кировском районе Ленинградской области, как и в регионе, и в стране в целом, уделяют большое внимание поддержке молодых предпринимателей.
Рубрики: Бизнес
Как проводится эта работа, какие направления бизнеса выбирает предприимчивая молодёжь, есть ли ниши, куда можно было бы направить силы – рассказывает директор Фонда поддержки малого бизнеса Кировского района Ленинградской области Ольга Завьялова.
Логично предположить, что именно молодые бизнесмены, которым сегодня государство оказывает поддержку, вскоре станут опорой экономики. Кстати, в Кировске есть очень яркий пример: статус ИП имеет школьник, недавно получивший паспорт.
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