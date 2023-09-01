Как помочь молодежи найти свое направление в бизнесе

Как проводится эта работа, какие направления бизнеса выбирает предприимчивая молодёжь, есть ли ниши, куда можно было бы направить силы – рассказывает директор Фонда поддержки малого бизнеса Кировского района Ленинградской области Ольга Завьялова.

Логично предположить, что именно молодые бизнесмены, которым сегодня государство оказывает поддержку, вскоре станут опорой экономики. Кстати, в Кировске есть очень яркий пример: статус ИП имеет школьник, недавно получивший паспорт.