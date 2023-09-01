В Гатчинской школе №7 открылся кадетский класс МЧС
На календаре первое сентября, а значит школьники достают свои рюкзаки и тетрадки и с новыми силами идут получать знания. Этот день особенно запомнится первоклассникам и выпускникам. Для каждого из них заканчивается свой этап детства. Первоклассники начнут получать свои первые знания, а выпускники сдадут экзамены и выберут будущую профессию.
Однако первые шаги по выбору профессии ребята могут сделать гораздо раньше. На базе Гатчинской средней общеобразовательной школы № 7 с сегодняшнего дня открыт кадетский класс МЧС России. Ребята пятиклассники будут обучаться по специально сформированной системе кадетского класса школы.
С таким важным днем ребят поздравили заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Гатчинского района Антон Егоров и заместитель начальника 18 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Ленинградской области Игорь Мясников. Они пожелали кадетам прилежно учиться и смело двигаться вперёд — к новым знаниям. Также они поблагодарили ребят за выбор, дали наставления и ценные советы.
Впереди у юных спасателей будет очень много важных дней, но этот им запомнится навсегда – день, когда они в первый раз надели форму. Учитесь на отлично!