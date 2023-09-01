Все школьники Ленинградской области будут изучать финансовую грамотность

Школьники познакомятся с бюджетным регулированием и налогами, с профессиями, которые существуют в сфере финансов и экономики. Эти знания пригодятся старшеклассникам и на экзаменах, ведь ряд вопросов по финансовой грамотности уже включены в ЕГЭ и ОГЭ по математике и обществознанию.

С прошлого учебного года по инициативе Банка России преподавание финансовой грамотности уже стало обязательным для школьников 1–9 классов. Элементы финансовой грамотности включены в программы по математике, окружающему миру, обществознанию, алгебре, географии, информатике.

В младших классах ребята учатся применять начальные знания по математике в повседневных ситуациях, в том числе в сфере личных и семейных финансов. На уроках «Окружающий мир» им рассказывают о правилах безопасного поведения. Школьники узнают в том числе и том, почему нельзя никому сообщать личную и финансовую информацию, что нужно быть осторожными в интернете. С 5 класса элементы финансовой грамотности появляются также на уроках обществознания, географии и информатики.

В средней школе подростки на уроках математики учатся решать задачи на проценты и стоимость товаров и услуг, рассчитывать налоги. На обществознании тренируют навык применять знания о финансах при пользовании финансовыми инструментами и для достижения личных финансовых целей.

Повысить свою финансовую грамотность в любое удобное время и дети, и взрослые могут с помощью образовательного ресурса «Финансовая культура» fincult.info, созданного Банком России. На этом портале можно найти огромное количество материалов о том, как накопить, сохранить и приумножить сбережения, как выбирать финансовые услуги, как не попасться на уловки мошенников и многое другое. С примерами из жизни и комментариями экспертов эти сведения будут полезны каждому.

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