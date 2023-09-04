Инвестиции в человека: как финансируются и реализуются национальные проекты в Ленобласти

В 2023 году на реализацию региональных проектов Ленинградской области предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 18,15 млрд рублей, в том числе средства федерального бюджета – 7,86 млрд рублей. Кассовое освоение по состоянию на 23 августа составляет 8,16 млрд рублей (44,9% от общего объема бюджетных ассигнований). Нацпроекты в регионе реализуют в рамках реализации Указа Президента РФ от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

«Здравоохранение»

В рамках реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» в 2023 году в Ленинградской области запланировано переоснащение/дооснащение регионального сосудистого центра.

По состоянию на 1 августа поставлено и введено в эксплуатацию 28 единиц современного медицинского оборудования в ГБУЗ ЛОКБ. Продолжена реализация мероприятий, направленных на обеспечение в амбулаторных условиях лекарственными препаратами граждан, которым были выполнены аорто-коронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция, а также перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда.

В рамках реализации регионального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» за 7 месяцев прошли профилактические осмотры 173 125 детей в возрасте 0-17 лет.

В рамках реализации регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении (ЕГИСЗ)» за период январь-июль 2023 года выявлено, что услугами в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций воспользовались 269,4 тыс. человек.

В рамках регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» на 1 августа функционируют 45 передвижных медицинских комплексов (ПМК), которые были закуплены в рамках проекта в 2019 году. За период январь-июль 2023 года количество осмотренных с помощью ПМК составило 78,51 тыс. человек. За январь-август 2023 года выполнено

268 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации.

В целях достижения показателей регионального проекта число выполненных посещений гражданами поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели организации оказания медицинской помощи» за период январь-июль 2023 года составило 4 211,3 тыс. посещений.

В рамках реализации регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации» в медицинские учреждения Ленинградской области за период январь-июль 2023 года поставлено 26 единиц медицинского оборудования. Все поставленное оборудование введено в эксплуатацию и функционирует.

В 2023 году в рамках проекта продолжаются строительные работы по объектам «Поликлиника на 600 посещений в смену в районе Западного Мурино Всеволожского района» и «Поликлиника на 600 посещений в смену в г.п. Новоселье Ломоносовского района», а также осуществляется разработка проектной сметной документации на строительство объекта «Поликлиника на 600 посещений в смену на территории ГБУЗ ЛО "Кировская межрайонная больница».

«Культура»

В рамках реализации регионального проекта «Культурная среда» в 2023 году запланировано оснащение 9 образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами.

По состоянию на 01.09.2023 музыкальное оборудование в полном объеме поставлено в МАУ ДО «Колтушская школа искусств», МБУДО «Школа искусств города Выборга», МБУ ДО «Светогорская школа искусств», МБУ ДО «Коммунаровская детская школа искусств», МКОУДО «Аннинская детская школа искусств», МКОУДО «Гостилицкая детская школа искусств».

В 2023 году планируется завершение реконструкции и ввод в эксплуатацию Детской школы искусств «Лодейнопольский детский центр эстетического развития».

Также в рамках проекта планируется оснащение ГБУК ЛО Драматический театр «На Литейном» и техническое оснащение Государственного мемориального дома-музея Н. А. Римского-Корсакова (филиал ГБУК ЛО «Музейное агентство»).

В рамках реализации регионального проекта «Творческие люди» в 2023 году продолжится работа по повышению квалификации специалистов сферы культуры на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров.

Также в рамках проекта предусмотрена грантовая поддержка по 1 млн рублей 3 коллективам, имеющим звание «Заслуженный коллектив народного творчества»: народный самодеятельный коллектив ансамбль «Вереск» Выборгского района, самодеятельный коллектив народного ансамбля песни и танца «Северные узоры» Лодейнопольского района и народный самодеятельный коллектив «Духовный оркестр» Тихвинского района. Средства в размере 2 500,0 тыс. рублей перечислены в администрации Выборгского, Лодейнопольского и Тихвинского муниципальных районов.

ГБУК ЛО «Дом народного творчества» в 2023 году проведен областной конкурс профессионального мастерства «Звезда культуры», в результате которого определены победители: в номинациях «Лучший народный коллектив самодеятельного художественного творчества» - народный самодеятельный коллектив академический хор «Благовест» муниципального учреждения «Тихвинский Районный Дом Культуры» и в номинации «Лучший образцовый коллектив самодеятельного художественного творчества» - образцовый самодеятельный коллектив ансамбль народной песни «Забава» муниципального автономного учреждения «Подпорожский культурно-досуговый комплекс». Коллективы – победители получили грантовую поддержку в размере 320,0 тыс. рублей.

В рамках проекта по состоянию на 01.09.2023 в полном объеме оказана государственная поддержка 7 лучшим сельским учреждениям культуры (выплаты по 250 тыс. рублей) и 12 работникам сельских учреждений культуры (выплаты по 75 тыс. рублей).

В 2023 году в г. Выборг ГБУК ЛО «ВЦ «Эрмитаж-Выборг» запланирована реализация 2 выставочных проектов из собрания Государственного Эрмитажа:

1. выставка «Овеществленная дипломатия. Дары бухарских эмиров» с экскурсионным обслуживанием и аудиогидом - 22.04.2023 состоялось открытие выставки;

2. выставка «Паруса Эллады» с экскурсионным обслуживанием и аудиогидом – запланировано на 4 квартал 2023 года.

По состоянию на 01.09.2023 реализованы крупномаштабные фестивальные проекты:

1) XIX Всероссийский театральный фестиваль им. А. М. Володина «Пять вечеров» - реализуется ГБУК ЛО «Театр на Литейном»;

2) ХVIII Российская выставка «Территория творчества» - реализуется ГБПОУ «Ленинградский областной колледж культуры и искусства»;

3) XVIII Международный им. Н.Н. Калинина Детско-юношеский конкурс исполнителей на народных инструментах и вокалистов «Метелица» и XXXI Ленинградский областной Открытый Детский конкурс исполнителей на народных инструментах и вокалистов «Метелица» - реализуется ГБУК ЛО «Оркестр народных инструментов «Метелица»;

4) III Театральный фестиваль Ленинградской области «Культурный ВыборГ» - реализуется ГБУК ЛО «Театр на Литейном»;

5) Фестиваль российского кино «Окно в Европу» - реализуется ГБУК ЛО «Театр на Литейном».

«Международная кооперация и экспорт»

В рамках реализации регионального проекта «Системные меры содействия международной кооперации и экспорта» в апреле 2023 года подведены итоги по предоставлению субсидии на возмещение части затрат предприятиям Ленинградской области, связанных с продвижением продукции (услуг) на внешние рынки в 2023 году в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 02.04.2021 № 175. Субсидию на возмещение части затрат получили 8 предприятий Ленинградской области на общую сумму 17,6 млн. руб.

В рамках реализации регионального проекта «Промышленный экспорт» в 2023 году проведены мероприятия:

1. Международная бизнес-миссия субъектов малого и среднего предпринимательства Ленинградской области в г. Баку (Азербайджан) в период с 20 по 26 июня 2023 года, в которой принято участие представителями 6 субъектов малого и среднего предпринимательства Ленинградской области.

2. «Час с Торгпредом» 20 июля 2023 года с участием консультанта Торгового представительства РФ в Алжире Э.Г. Дадяна и 13 представителей малого и среднего бизнеса Ленинградской области.

3. 8 июня 2023 года проведено рабочее совещание по обсуждению оптимизации логистики товара: «яйцо куриное» в страны Ближнего Востока и Африканского континента с участием крупнейших представителей отрасли Ленинградской области, органов исполнительной власти Ленинградской области, представителей международных перевозчиков, членов Совета по развитию экспорта и импортозамещению в Ленинградской области.

4. Организована и проведена акселерационная образовательная программа «Экспортный форсаж», направленная на реализацию экспортного потенциала субъектов малого и среднего предпринимательства, участие в которой приняли 12 субъектов МСП Ленинградской области, а также 19 студентов 3 курса бакалавриата факультета «Мировая экономика и торговая политика» Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный экономический университет».

5. 28 августа 2023 года стартовала реверсная бизнес миссия из Республики Узбекистан, участие в которой принимают: ООО «Adler Group» (дистрибьютор продуктов питания), ООО «Kolberg Production» ТМ «Home Spot» (супермаркет строительных материалов, оптовая торговля строительными материалами), OOO «VIP-IN-CON» (оптовая торговля строительными материалами), ООО «Russian food house» (дистрибьютор продуктов питания), СП «Санан Акбари ЛТД» (производитель продуктов питания, дистрибьютор продуктов питания), OOO «HYPER TRADE» (дистрибьютор товаров народного потребления).

6. 29 августа 2023 года на площадке Фонда «Фонд поддержки предпринимательства и промышленности Ленинградской области, микрокредитная компания» проведена деловая встреча представителей органов власти Ленинградской области, экспертов и специалистов в сфере внешнеэкономической деятельности с делегацией Китайской ассоциации производителей гуминовых кислот и делегацией Архангельской области.

«Жильё и городская среда»

В рамках реализации регионального проекта «Жилье» 1 сентября 2023 торжественно открылась школа на 1000 мест в Кудрово, также в 2023 году планируется открытие школы на 1175 мест в Мурино.

В рамках проекта в 2023 году осуществляется строительство 3 объектов улично-дорожной сети, из них 2 объекта: в п. Новоселье Ломоносовского района и в западной части г. Мурино Всеволожского района, с плановым сроком ввода в эксплуатацию в текущем году.

Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» исполняется посредством реализации региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2019-2025 годах» (далее – Программа).

В Программу включены дома, признанные аварийными с 01.01.2012 по 01.01.2017. В соответствии с Программой на территориях 88 муниципальных образований до 1 сентября 2025 года будут расселены 1 059 аварийных многоквартирных дома, общей площадью 235,1 тыс. кв. метров, в которых проживают 15 087 человек.

В 2023 году планируется расселение 48,16 тыс. кв. метров аварийного жилищного фонда, где проживают 3 182 человек.

По состоянию на 28 августа расселено 29,61 тыс. кв. метров и 1 858 человек.

Также в рамках регионального проекта осуществляется строительство 7-ми многоквартирных домов, общей площадью 39,1 тыс. кв. метров, в которых администрациями 6-ти муниципальных образований будут приобретены жилые помещения у застройщиков в многоквартирных домах (Волховское г.п., Сясьстройское г.п., Каменногорское г.п., город Шлиссельбург, Лужское г.п., Подпорожское г.п.). Ввод в эксплуатацию данных домов планируется в 2023 году.

В рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в Ленинградской области для выполнения работ по благоустройству отобрано 105 общественных территорий в 104 муниципальных образованиях и 5 территорий по итогам Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Работы включают в себя благоустройство парков, скверов, аллей и бульваров, набережных и площадей, спортивных и детских игровых площадок. На 28 августа полностью завершены работы по благоустройству 56-ти общественных территорий, высокая степень готовности у 69-ти территорий.

В рамках реализации регионального проекта «Чистая вода» в Ленинградской области в 2023 году осуществляется строительство 3 объектов водоснабжения с плановым сроком ввода в эксплуатацию в текущем году – в Ломоносовском районе: водозабор в д. Кипень и водопроводная насосная станция в Русско-Высоцком сп, в Тосненском районе в гп Федоровское также водопроводная насосная станция.

Также в рамках проекта осуществляется реконструкция объектов водоснабжения со сроком ввода в эксплуатацию в 2023 году – водоочистных сооружений в с. Колчаново Волховского района и сети водопровода в г. Кириши, а также реконструкция водоочистных сооружений в п. Паша Волховского района со сроком ввода в эксплуатацию в 2024 году.

«Экология»

В рамках реализации регионального проекта «Сохранение лесов» в 2023 году запланировано оснащение специализированных учреждений региона лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов.

По состоянию на 1 сентября поставлено 15 единиц техники, из них:

- транспортные прицепы для перевозки вездехода - 9 шт.;

- мобильные универсальные пожарные модули - 4 шт.;

- бортовые лесопожарные автомобили (КАМАЗ) - 2 шт.;

- лодки с подвесным мотором и прицепом для перевозки - 7 шт.;

- насосные станции мобильные (мотопомпы пожарные прицепные) - 2 шт.

Также к 1 сентября года в рамках проекта на территории Ленинградской области работы по лесовосстановлению продолжаются и показатель регионального проекта «Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений» достиг 41,3 % от запланированных на конец года 88,4%.

«Демография»

В рамках реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» в Ленинградской области по состоянию на 1 августа единовременное пособие при рождении ребенка на приобретение товаров детского ассортимента и продуктов детского питания выплачено в Ленинградской области 4583 семьям, материнский капитал получили 1156 семей.

За счёт средств ОМС выполнено более 600 процедур ЭКО.

В рамках реализации регионального проекта «Содействие занятости женщин» в 2023 году запланированы к реализации дополнительные мероприятия, направленные на снижение напряженности на рынке труда. В настоящее время заключены соглашения с 14 работодателями на организацию временных работ для 470 человек и с 50 работодателями для организации общественных работ для 522 человек.

19 июня 2023 года заключено соглашение с оборонно-промышленным предприятием на организацию профессионального обучения работников. Соглашение на сумму 8462,5 тыс. руб. будет заключено с Рострудом до 18 августа.

Также ведется работа по прохождению профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования работников промышленных предприятий оборонно-промышленного комплекса: ОАО "Сясьский целлюлозно-бумажный комбинат" (численность работников прошедших обучение -181 чел.), ПАО «Завод Ладога» (численность работников прошедших обучение - 22 чел.), ПАО «Завод Буревестник» (численность работников прошедших обучение – 12 чел.).

В рамках реализации регионального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения» закуплено 229 доз вакцины от пневмококковой инфекции для иммунизации населения старше трудоспособного возраста.

В рамках реализации регионального проекта «Спорт - норма жизни» в марте 2023 года в рамках проекта был открыт физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Гатчина. Также 31 мая 2023 года в г. Каменногорск состоялось торжественное открытие физкультурно-оздоровительного комплекса для занятий футболом, волейболом, боксом, единоборствами и кроссфитом. Спорткомплекс рассчитан на посещение 35 человек единовременно. В июне 2023 года введен в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс в Сертолово. Спорткомплекс рассчитан на 90 человек и включает в себя универсальный игровой зал 36х18 метров и тренажёрный зал для разминки.

Продолжается реконструкция тренировочной площадки в Рощинском гп Выборгского района, объект спорта планируется ввести в эксплуатацию до конца текущего года.

В рамках реализации регионального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек»:

В настоящее время в 15 муниципальных районах из 17 муниципальных районов и 1 городского округа реализуются муниципальные программы укрепления общественного здоровья, что составляет 83,3 % от числа муниципальных районов.

В соответствии с распоряжением Комитета по здравоохранению Ленинградский областной «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики» провел конкурс на лучшую муниципальную программу «Укрепление общественного здоровья».

В конкурсе приняли участие 9 муниципальных районов (Всеволожский, Выборгский, Гатчинский, Кингисеппский, Киришский, Ломоносовский, Сланцевский, Тихвинский, Тосненский).

Также в настоящее время в Ленинградской области реализуются корпоративные программы «Здоровая рабочая среда» во всех муниципальных районах Ленинградской области. 117 предприятий реализуют корпоративные программы в полном объеме и около 30 предприятий, реализуют отдельные направления указанных программ.

Сотрудниками ГКУЗ ЛО «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики», ГБУЗ ЛО «Центр профпатологии» регулярно проводятся консультации для предприятий при подготовке и реализации корпоративных программ, в том числе о влиянии на здоровье трудоспособного населения мероприятий по укреплению здоровья на рабочем месте.

Сотрудники Центра входят в состав комиссии по труду и регулярно выезжают на предприятия, где знакомятся с организацией труда и условиями на рабочем месте для ведения здорового образа жизни. На данных мероприятиях заслушиваются выступления сотрудников по вопросам профилактики заболеваний и популяризации ЗОЖ.

«Производительность труда и поддержка занятости»

В рамках реализации регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях Ленинградской области» в 2023 году заключено 13 соглашений с предприятиями для внедрения мероприятий национального проекта.

Завершена полугодовая работа с экспертами Регионального центра компетенций на 4 предприятиях ООО «ЛИДЕР», ООО «УЛЬТРАМАР», ООО «ЛЕНТЕХСТРОМ-КОМПЛЕКТ», ООО «СЛОТЭКС-МК».

В рамках реализации регионального проекта «Системные меры по повышению производительности труда» по состоянию на 1 сентября обучение по программе управленческих навыков для повышения производительности труда прошли 62 человека (нарастающим итогом с начала реализации проекта).

В 2023 году по программе «Лидеры ПРО» планируется обучение 8 сотрудников предприятий Ленинградской области. Заявки на обучение подали сотрудники следующих предприятий: ООО «ПОЛИПЛАСТ СЕВЕРО-ЗАПАД», ООО «ПТК «АРГОС-ЭЛЕКТРОН», ООО «ЭЛЕКТРОМЕХ», ООО «ПЛАСТМАРКЕТ», ООО «ДАРЫ ПРИРОДЫ». Все сотрудники приступили к обучению.

Завершен региональный этап конкурса «Лучшие практики наставничества в Ленинградской области». Подано 5 заявок от предприятий-участников национального проекта «Производительность труда».

«Образование»

В рамках реализации регионального проекта «Современная школа» осуществляется создание и функционирование в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста».

В 2023 году в реализации мероприятия участвуют 22 школы из 17 муниципальных районов Ленинградской области.

Также в рамках проекта в 2023 году планируется создание детского технопарка «Кванториум» на базе муниципального образовательного учреждения «Муринская средняя общеобразовательная школа №3».

Проведен конкурс вакансий в программе "Земский учитель". 3 мая состоялось заседание комиссии на выявление победителя, определены 7 кандидатов на 7 вакансий. На должность «учитель» победители определены: в МОУ «Беседская основная общеобразовательная школа» Волосовского МР ЛО (математика); МОБУ «Средняя общеобразовательная школа № 8 города Волхова» Волховского МР ЛО (биология); МБОУ «Приморский центр образования» Выборгского МР ЛО (русский язык и литература); МБОУ «Вырицкая средняя общеобразовательная школа № 1» Гатчинского МР ЛО (математика); МКОУ «Лодейнопольская средняя общеобразовательная школа № 3 имени Героев Свири» Лодейнопольского МР ЛО (начальные классы); МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 им. Героя Советского Союза Георгия Петровича Ларионова» Приозерского МР ЛО (математика); МОУ «Выскатская основная общеобразовательная школа» Сланцевского МР ЛО (английский язык).

В рамках реализации проекта «Успех каждого ребенка» в 2023 году осуществляется ремонт спортивных залов в 14 общеобразовательных организаций 8 муниципальных районов Ленинградской области.

В рамках реализации регионального проекта «Социальная активность» в 2023 году продолжается проведение информационной и рекламной кампании по популяризации добровольчества (волонтерства).

В рамках реализации регионального проекта «Развитие системы поддержки молодежи («Молодежь России»)» планируется участие Ленинградской области в мероприятиях арт-кластера «Таврида».

Также Ленинградской областью была подана заявка на участие во Всероссийском конкурсе программ комплексного развития молодежной политики в субъектах Российской Федерации «Регион для молодых».

31 мая прошла защита заявки. По итогу конкурса Ленинградская область вошла в список регионов-победителей и в 2024 году получит субсидию на реализацию мероприятий программы.

В рамках реализации регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» в соответствии с утвержденными планами мероприятий на территории Ленинградской области проведены мероприятия, посвященные памятным и праздничным датам, и мероприятия, направленные на патриотическое воспитание молодых жителей Ленинградской области.

В апреле-мае 2023 года во всех районах Ленинградской области прошел ряд мероприятий, посвященных Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (с общим количеством участников не менее 150 000 человек), в том числе:

- акция «Георгиевская лента», общее количество участников 148 393 человек, в том числе волонтерами было роздано 140 355 лент;

- субботники на местах воинских захоронений;

- Всероссийская акция «Сад памяти».

В июне 2023 года прошла Памятная акция «Свеча Памяти», посвященная Дню памяти и скорби на территории Ленинградской области: в парке «Роща пятисот» в г. Кингисеппе зажглась огненная картина из 8 000 свечей. Одновременно прошел торжественный митинг, посвященный Дню памяти и скорби с возложением цветов и свечей к мемориалу (общее количество участников 200 человек).

22 августа в г. Приозерске состоялось поднятие в небо Государственного флага Российской Федерации на двух воздушных шарах, посвященное Дню Государственного флага Российской Федерации.

В этот же день у музея-крепости «Корела» состоялось Торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня Государственного флага Российской Федерации.

В мероприятии приняли участие делегации со всех районов и городского округа Ленинградской области (общее количество участников – 1300 человек).

«Безопасные качественные автомобильные дороги»

В рамках реализации регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» продолжается строительство (реконструкция) социально-значимых объектов, имеющих общегосударственное и межрегиональное значение:

- строительство нового мостового перехода через реку Волхов на подъезде к г. Кириши в Киришском районе Ленинградской области;

- строительство нового мостового перехода через р. Свирь у г. Подпорожье Подпорожского района Ленинградской области;

- реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Санкт-Петербург-Колтуши (1,2 этапы)";

- реконструкция мостового перехода через р. Мойка на км 47+300 автомобильной дороги Санкт-Петербург-Кировск в Кировском районе Ленинградской области;

- строительство автомобильной дороги от кольцевой дороги вокруг Санкт-Петербурга до автомобильной дороги Санкт-Петербург – Матокса (продолжение Пискаревского проспекта);

- капитальный ремонт участка дороги Копорье — Ручьи в Кингисеппском и Ломоносовском районах ЛО.

Также в текущем году запланировано проведение работ по ремонту на 9-ти автодорогах регионального значения. На 1 сентября в соответствии с актами приёмки законченных работ по ремонту автомобильных дорог введено 66,7 км автодорог.

Фото: Валентин Илюшин/Online47