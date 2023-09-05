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Где отключат свет 6 сентября в Гатчинском районе

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 6 сентября 2023 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района.

Рубрики:  ЖКХ

06.09.2023 с 10:00 до 18:00

Пудостьское поселение:

д. Скворицы.

п. Пудость (частично),

СНТ «Природа». 

 

06.09.2023 с 09:00 до 21:00

Елизаветинское поселение:

ж/п Дружба,

д. Ижора,

п. Елизаветино.

 

06.09.2023 с 10:00 до 16:00

Таицкое поселение:

д. Тихвинка,

д. Истинка.

 

06.09.23 с 09.00 до 13.00

Гатчина

ул. Полевая, д. 1 к. 1

 