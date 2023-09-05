Где отключат свет 6 сентября в Гатчинском районе
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 6 сентября 2023 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района.
Рубрики: ЖКХ
06.09.2023 с 10:00 до 18:00
Пудостьское поселение:
д. Скворицы.
п. Пудость (частично),
СНТ «Природа».
06.09.2023 с 09:00 до 21:00
Елизаветинское поселение:
ж/п Дружба,
д. Ижора,
п. Елизаветино.
06.09.2023 с 10:00 до 16:00
Таицкое поселение:
д. Тихвинка,
д. Истинка.
06.09.23 с 09.00 до 13.00
Гатчина
ул. Полевая, д. 1 к. 1
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.