Где отключат свет 8 сентября в Гатчинском районе
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 8 сентября 2023 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района.
Рубрики: ЖКХ
08.09.2023 с 09:00 до 21:00
Елизаветинское поселение
Шпаньково (частично)
08.09.2023 с 09:00 до 21:00
Веревское поселениеБ.Верево (частично)
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