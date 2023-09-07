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Где отключат свет 8 сентября в Гатчинском районе

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 8 сентября 2023 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района.

Рубрики:  ЖКХ

08.09.2023 с 09:00 до 21:00     

Елизаветинское поселение

Шпаньково (частично)            

 

08.09.2023 с 09:00 до 21:00

Веревское поселение

Б.Верево (частично)