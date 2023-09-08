Какие можно получить услуги

- Оформить первичные документы: СНИЛС, ИНН, паспорт

- Зарегистрироваться по месту жительства или по месту пребывания

- Оформить пособия, пенсии и льготы, в том числе выплаты на детей

- Воспользоваться медицинскими сервисами: оформить полис ОМС, записаться к врачу, прикрепиться к поликлинике

C помощью сервиса «Я в России» можно оформить онлайн 16 федеральных услуг. До конца года их число возрастёт до 30.

Кроме того, здесь собраны удобные пошаговые инструкции для разных жизненных ситуаций. Жители новых регионов могут узнать, как и где получить волонтёрскую помощь и как самому стать волонтёром, как записать ребенка в школу или детский сад, как найти работу и как оформить субсидию на оплату ЖКХ. На портале доступна интерактивная карта, где можно найти ближайший МФЦ или центр занятости.

Сервис реализован в рамках национальной программы «Цифровая экономика».