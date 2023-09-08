Село Орлино Гатчинского района лидирует среди голосования за доступный интернет
За подключение сел и деревень к мобильному интернету уже проголосовали более 3000 жителей Ленинградской области.
10 сентября завершится голосование за населенные пункты с населением от 100 до 500 человек, которые в приоритетном порядке подключат к мобильному интернету в 2024 году.
Проголосовать можно на портале Госуслуг - https://www.gosuslugi.ru/inet или отправив письмо на адрес Минцифры России: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 10, стр. 2.
В этом году подключают деревни, которые победили в голосовании в 2022 году. По итогам текущего голосования Минцифры отберёт населённые пункты пункт, в которых в 2024 году установят вышки связи.
Топ-3 населённых пунктов с наибольшим количеством голосов:
- с. Орлино Гатчинского района
- д. Лаврики Всеволожского района
- п. ж/д ст. Лужайка Выборгского района
Видеоинструкция: как проголосовать на Госуслугах - https://rutube.ru/video/38628b788a48b682003b088ef31fc0ea/?r=wm
Работы по повышению доступности мобильной связи проводятся в рамках второго этапа программы «Устранение цифрового неравенства» (УЦН 2.0). Программа реализуется в рамках нацпроекта «Цифровая экономика РФ».