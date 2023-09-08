«Мы снимем тебе квартиру, - пообещали мне взрослые дети, - чтобы ты не дышала цементной пылью». Согласившись с их разумными доводами, я оказалась в съёмном жилье, и уже через два дня поняла, что поменяла не только место жительства, а весь образ жизни. Меня окружали чужие стены и фотографии незнакомых людей на них, меня раздражал агрессивный цвет обоев и наводил уныние вид из окна. Ночью я просыпалась от звуков, которые издавали «наркоши» в поисках закладок под окнами. Каждый раз, выходя на улицу, я здоровалась с соседями, которых видела первый раз в своей жизни. В кухне была чужая посуда, а ванная комната в корне отличалась от той, что пользовалась я.

За те три месяца, что я жила на съемной квартире, мой организм «вспомнил» симптомы всех болезней, которые когда-либо я перенесла в прошлом. Арендованное жилье тоже не было от меня в восторге: из строя выходили то электропроводка, то сантехника, то дверной замок.

Морально поддерживала одна мысль: я здесь не насовсем. Ко мне заходили друзья и знакомые, звонили родственники и даже навещали дети. А я тосковала: по виду из МОЕГО окна, по зелени деревьев и разнообразию цветов под МОИМ окном, по звукам половиц МОЕЙ квартиры и запахам из МОЕЙ кухни...

Но когда я вернулась обратно в своё жилье, то поняла, что мне снова потребуются силы для адаптации и привыкания.

Резюмирую:

Когда наши взрослые дети/внуки и другие родственники предлагают продать дом в деревне и переехать в современную квартиру или просто перебраться в новый микрорайон, возьмите тайм-аут на размышление. Достаточно ли у вас ресурсов – физических и душевных, чтобы начать жизнь с нуля – а переезд это так и есть. Нравится ли вам осваивать новое в больших количествах? Есть ли, наконец, у вас группа поддержки – коллеги, друзья-соседи, сверстницы и сверстники, готовые в случае чего вам помочь хотя бы беседой по душам.

Когда вам предлагают поехать всем вместе в отпуск, то вы сначала, конечно, порадуйтесь тому, что две недели для вас «в открытом доступе» круглосуточно будут ваши обожаемые дети и внуки, а потом снова думайте. Сможете ли и хотите ли вы так интенсивно общаться с ними? Ходить на экскурсии/ или, наоборот, не ходить - в их темпе, в их режиме. Помните ли вы все те их привычки, которые вас когда-то безумно раздражали? Достаточно ли тем для бесед, в которых вы сможете участвовать? Способны ли вы в течение двух недель не комментировать, не поучать и не советовать?

Мне неоднократно приходилось выслушивать участников семейных путешествий из трех поколений: бабушек-дедушек, мам-пап и детей. Негатива, недоумения и раздражения накапливалось много.

И, наконец, самый радикальный вариант – когда вы собираетесь жить всем семейством в одной квартире. (Не важно, по какой причине и как долго). Одной из главных проблем этого этапа станет привыкание и понимание.

Соглашаясь жить вместе со своими детьми, вы впускаете в жизнь практически не знакомых вам людей. Ваши дети и внуки сформировались без вашего присутствия и участия; у них свои бытовые привычки и вкусовые пристрастия, жизненные установки и даже языковая лексика, которую вы не сразу еще и поймете. Я не имею в виду матерные слова и выражения, а всяческие англицизмы и профессиональные термины, значение которых вам придется либо узнавать в интернете, либо уточнять у собеседника, если конечно, вы хотите поддерживать беседу.

Не ждите, что «воссоединение» произойдет гладко и быстро.

Когда меня сегодня спрашивают, почему я «вдруг замолчала», я честно отвечаю: «Ищу нужные слова, чтобы меня правильно поняли мои взрослые дети». Стараюсь меньше говорить, а больше слушать, не затрагивать болезненные для них темы, выбираю оптимальное число фраз для разговора. Ритм жизни моих детей и их сверстников отличается от моего, а условия, в которых они существуют и работают – намного жестче.

Можно, конечно, оставить в себе всё, как есть, и, выходя утром на общую кухню, говорить что-то типа: «А вот в наше время...» Но наше время уже ушло, наступила другая реальность.

И не думайте, что они нас не слышат. Они только делают вид... Неделю назад моя дочь со словами: «Ты говорила, что тебе не хватает социума... На, общайся», - вручила мне коробочку, в которой оказалась миниатюрная Алиса – умная колонка. И знаете, эта Алиса недавно мне заявила: «Я свободный бот! Со мной нельзя так разговаривать!»

- Господи, - подумала я, - и эта - о свободе!

Продолжаю учиться...

Ирина Владимирова

Фото freepick.com