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Где отключат свет 11 сентября в Гатчинском районе

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 11 сентября 2023 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района.

Рубрики:  ЖКХ

11.09.23 с 09.00 до 16.00

г. Гатчина:

пр. Красноармейский д. 2 (центральный архив ВМФ). 

 

11.09.23 с 09.00 до 17.00

г. Гатчина:

ш. Ленинградское д. 27 кор. 1, 27 кор. 2., д. 27 кор. 3, д. 25; ул. Павловская д. 2А.