Где отключат свет 11 сентября в Гатчинском районе
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 11 сентября 2023 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района.
Рубрики: ЖКХ
11.09.23 с 09.00 до 16.00
г. Гатчина:
пр. Красноармейский д. 2 (центральный архив ВМФ).
11.09.23 с 09.00 до 17.00
г. Гатчина:
ш. Ленинградское д. 27 кор. 1, 27 кор. 2., д. 27 кор. 3, д. 25; ул. Павловская д. 2А.
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