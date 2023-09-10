Где отключат свет 11 сентября в Гатчинском районе

Перед встречей с Людмилой Ивановной меня предупреждали: «Луговская – очень суровая, строгая женщина. Не стесняется резких слов и оценок. Преподавала в начальных классах, и даже самые непослушные дети вели себя на её уроках, как шёлковые. Если разговор сразу не сложится, может встать и уйти, ни слова не говоря». Сомнения мои развеялись минут через 10 после начала беседы.