Где отключат свет 12 сентября в Гатчинском районе
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 12 сентября 2023 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района.
12.09.2023г. с 10:00 до 18:00
Рождественское СП:
с. Рождествено,
д. Даймище.
12.09.2023г. с 10:00 до 18:00
Большеколпанское СП:
д. Большие Колпаны (котельная),
СНТ Большие Колпаны,
д. Парицы.
12.09.2023г. с 09:00 до 20:00
Кобринское СП:
д. Покровка,
д. Прибытково,
д. Руново,
п. Карташевская.
12.09.2023г. с 09:00 до 18:00
Новосветское СП:
п. Новый Свет (промзона, телятник, старая котельная, ООО "Северная Венеция").
12.09.2023г. с 09:00 до 18:00
Сяськелевское СП:
д. Сяськелево ул. Центральная,
СНТ Здоровье.
С 12.09.23 с 09.00 по 13.09.23 до 17.00 (с включение на ночь)
г. Гатчина:
ул. Красных Военлетов д. 11; ул. Сандалова д. 3.
МУП «Водоканал» г. Гатчины уведомляет, что в связи с производством работ на водопроводе 13.09.2023г. с 09.00 до окончания работ будет отключена холодная вода по следующим адресам:
г. Гатчина:
ул. Горького д. 3, 5, 7, 8, 10, 19, 20, 21, 22, 24, 26,28, 32, 32а,
ул. Соборная д. 7а, 7б, 9, 11, 13, 15, 17, 17а, 17б,
ул. Чкалова д. 65,
ул. К. Маркса д. 32 (АНОО Гатчинская гимназия «Апекс»).