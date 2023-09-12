Гатчинский завод «Буревестник» готовится отметить вековой юбилей. Он был создан еще во времена НЭПа и, пройдя через многие испытания, стал одним из ведущих предприятий отечественного судового машиностроения и одним из градообразующих предприятий, производящих судовую арматуру для нужд Военно-морского флота России. ПАО «Завод «Буревестник» работает стабильно: прочно удерживает репутацию надежного партнера, обеспечивает высокий уровень качества выпускаемой продукции. Чем наполнен «портфель заказов» завода, какие специалисты востребованы, когда откроется музей завода «Буревестник», и как отметят 100-летний юбилей – на эти и другие вопросы ответил коммерческий директор Лавр Александрович Николаев.