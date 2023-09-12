Где отключат свет 13 сентября в Гатчинском районе
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 13 сентября 2023 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района.
Рубрики: ЖКХ
Рождественское СП:
с. Рождествено ч\сектор
13.09.2023г. с 10:00 до 18:00
Выра, Замостье
Пудостьское СП
д. Хюттелево
Елизаветинское СП
часть п. Елизаветино,
жп Дружба, Ижора
13.09.23с22.00 до 14.09.23 до 07.00
В период на 15-20мин
Пудомягское СП
КП «Графская Славянка»,
сад-во «Славяночка-2», КП Виллаж-2
д. Пудомяги,
д. Покровская, амбулатория, Узел связи,
ООО «Ролес», ОАО «Антикор»,
ООО «ПитерЖилСтрой», КП «Павловские дачи»,
ИП Савичева КСК, с/з Красная Славянка ж/с
д. Антелево,
д. Порицы
д. Марьино
д. Монделево
г. Гатчина:
ул. Кооперативная д. 1, 2, 4, 4А, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19Б, 20, 22, 24.
г. Гатчина:
ул. Заводская д. 2, 4, 7 кор. 1, 9, 9А, 10А, ул. Липовая аллея д. 2; ФОК.
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