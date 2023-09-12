ИТ-диктант — в День программиста

ИТ-диктант — это набор тестовых заданий разного уровня сложности, от основ работы с компьютерной техникой и навыков использования Интернет-ресурсов до познаний в таких темах, как блокчейн и интернет вещей. Результаты тестирования помогут понять, какие знания стоит «подтянуть».

Диктант содержит несколько уровней: для учеников начальной школы (1-4 классы), стандартное тестирование и PRO-версия — для тех, кто уверен в своем высоком уровне цифровой грамотности.

Всероссийская образовательная акция по информационным технологиям «ИТ-диктант» проводится 13 сентября и приурочена ко Дню программиста, который отмечается в 256-й день года.