12 сентября состоялось официальное открытие новой ПЭТ-линии. На торжественный запуск собрались руководители области и района, директора сельхозпредприятий, сотрудники администрации, представители депутатского корпуса и бизнеса. Открывая мероприятие, председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области Олег Малащенко подчеркнул значимость события для всего региона:

- Объем производства молока в Ленинградской области растет. Продукция «Галактики» востребована, коллектив – работоспособный, умеющий ставить задачи и выполнять их, а молоком мы вас обеспечим.

Достижения сельхозпроизводителей Ленинградской области всегда отмечаются на федеральном уровне. Депутат Государственной Думы РФ от 47 региона, член комитета Госдумы по аграрным вопросам Сергей Яхнюк отметил важность проекта и выразил благодарность отечественной компании – производителю оборудования, руководству и коллективу завода «Галактика – за то, что нашли выход из положения, справились с непростой ситуацией и реализовали новый проект.

Выступая с приветственным словом, глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим отметила, что данное событие на заводе «Галактика» характеризует тенденции в экономике нашей страны:

- Новая линия, которую мы запускаем на «Галактике», говорит о сильной мотивации наших сельхозтоваропроизводителей, переработчиков идти вперед и делать все возможное, чтобы мощь страны крепла. Важно найти баланс между производством и переработкой, и сегодня «Галактика» способна перерабатывать все объемы молока, производимого в Гатчинском районе и не только. Динамика экономических показателей компании говорит о развитии. С момента открытия «Галактика» остается одним из градообразующих предприятий, которое вносит свой вклад в пополнение бюджета.

Людмила Николаевна пожелала коллективу предприятия успехов – и не останавливаться на достигнутом.

Облачившись в белые халаты, участники мероприятия спустились в цех, где торжественно дали старт новой линии продукции – в новой упаковке. Бутылки с ряженкой «Большая кружка» устремились по конвейеру – через аппарат, наклеивающий этикетки, на паллеты – и в магазины. А упаковку для молочной продукции теперь выдувают тут же, в соседнем цеху.

…Производственная мощность новой ПЭТ-линии – 2,5 миллиона бутылок, переработка – до 1300 тонн сырого молока в месяц. На оборудовании планируется розлив кисломолочных продуктов и питьевых йогуртов «Большая Кружка» и «Свежее завтра». Продукция может выпускаться в трех форматах: «семейные» упаковки – по 1000 г и 800 г, а также порционные – по 260 г. Объем инвестиций в новое оборудование составил 140 миллионов рублей.

Напомним, что исторически «Галактика» выпускала кефир и ряженку в картонной упаковке компании Tetra Pak, которая скоропостижно покинула российский рынок. В 2022 году «Галактика» начала производство кефира и ряженки «Большая кружка» в ПЭТ на стороннем партнерском предприятии – в Новгороде. Однако это – и расходы на транспортировку, и неизбежные потери, и небольшие объемы. Поэтому было принято решение запустить розлив продукции в ПЭТ-упаковку на собственной производственной площадке в Гатчине. Сегодня более половины всего современного рынка кисломолочной продукции продается именно в ПЭТ-бутылках – наиболее удобной форме упаковки.

Запуск новой линии на «Галактике» – это не только увеличение продаж и, соответственно, прибыли компании, но и социальные выгоды для всего региона: создание 35-ти рабочих мест, повышение уровня продовольственного обеспечения Северо-Запада натуральной продукцией, налоговая поддержка, дополнительные гарантии по переработке молока местных производителей.

Екатерина Дзюба