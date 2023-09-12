Напомним, ставший уже традиционным Купринский фестиваль приурочен ко дню рождения писателя (7 сентября 1870 года) и охватывает не только его жизнь и творчество, но и историю города Гатчины.

В этот день в Гатчине совпало всё — день города, Купринский фестиваль, открытие нового общественного пространства, дивная, почти летняя погода. А ещё в этот день на улицы города хоть ненадолго, но вернулась атмосфера старинного уездного городка начала прошлого века.

Программа купринских гуляний, как всегда, была очень разнообразной. На пересечении улиц Красной и Соборной шумела ярмарка, а под тенью лип в этот день вновь оживала история. Здесь гостей праздника встречал сам Александр Куприн, в роли которого, как всегда, выступал его гатчинский «двойник» Александр Маврин. Куприн не только сопровождал праздник в честь самого себя, но и не отказывался пройтись с желающими по улочкам Гатчины в рамках литературно-исторических экскурсий. И, конечно же, он был не один: тут и там в толпе мелькал брутальный и загадочный Мефодий Тоффель, герой купринской повести «Звезда Соломона» — купринский Мефистофель в исполнении Константина Иванова.

Свою ретро-нотку в Купринский фестиваль вносили представители исторического клуба «Связист» из Санкт-Петербурга, уже по традиции привезшие в Гатчину выставку старинных переговорных устройств. Напомним, клуб занимается восстановлением средств связи армий разных стран прошлого века — Испании, России, Финляндии, Германии. С помощью ретро-связистов каждый мог позвонить друг другу по старинным телефонным аппаратам, связаться по коммутатору или телетайпу. На почтовой станции начала XX века можно было попытаться пересечь «реку времени», останавливая мгновения с помощью настоящих почтовых открыток.

Купринский фестиваль — творческий от начала до конца. И, конечно же, он не мог обойтись без «купринских пленэров», участие в которых приняли как юные художники из детской художественной школы Гатчины, так и уже признанные мастера холста и кисти.

Что значил Куприн для Гатчины, и чем она была для него, напомнил театрализованный концерт «Река жизни» в центре Соборной. Участие в нем приняли лауреаты международных конкурсов Ксения Анисимова, Динар Байтемиров, Наталья Рочева, артисты балета, актеры петербургских театров Александр Леногов, Виктория Васильева, Игорь Шумаев.

Желающие могли отдохнуть от праздничного шума в темном зале шахматного клуба «Дебют», где проходили киносеансы, посвященные Куприну. Здесь можно было увидеть экранизации произведений Куприна и все фильмы из цикла историй о клоуне Жакомино, близком друге Александра Куприна, созданные командой гатчинского режиссера Максима Колесникова.

Настоящий фурор вызвало у гатчинцев появление на Соборной коллекции велосипедов, которые придумал и собрал велоконструктор из Санкт-Петербурга Игорь Баронас. Игорь привез в Гатчину уникальные велосипеды — от настоящих раритетов начала 20 века до придуманных им действующих «вело-завров». Всего велоконструктор создал более 200 необычных моделей. Среди них — велосипед-часы, велосипед-кровать, разнообразные тандемы, в том числе для людей с инвалидностью.

Игорь Баронас — изобретатель самого высокого велосипеда в мире (6 метров 43 сантиметра!) и самого маленького велосипеда, вошедшего в Книгу рекордов России (его высота — всего 40 см). Кстати, этот самый маленький велосипед можно было увидеть в Гатчине, и не только увидеть, но и попробовать прокатиться на нем! Это оказалось сложной задачей — гораздо больше желающих было проехаться на легендарном трехметровом «Жёлтом ангеле». И некоторым это даже удалось! Александр Иванович, нежно любивший цирк, точно бы оценил такую затею...

И еще одно яркое событие, посвященное Куприну, состоялось в этот день. В рамках Купринского фестиваля в Центре творчества юных прошёл поэтический конкурс «Битва поэтов». На этот раз участие в творческом состязании приняли двадцать поэтов. «Королём поэтов» на этот раз стал петербуржец Сергей Еромирцев.

Юлия Лысанюк