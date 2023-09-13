Дворик с купринской историей

Несмотря на то, что работы по благоустройству улицы Красной в этом месте пока еще не закончились, уже сейчас понятно, что Гатчина получила замечательный подарок. Место для Гатчинского дворика выбрано просто идеально: считается, что в 1919 году рядом с Покровским собором на улице Госпитальной (сейчас — ул. Красная, д.6) располагалась редакция газеты «Приневский край», редактором которой был Александр Куприн.

В совершенно преобразившемся сквере им. Николая Терентьева по сути увековечено ещё одно знаменитое имя. Здесь установлена ажурная символическая калитка — своего рода памятник романсу «Калитка», автором которого был близкий друг Куприна, писатель Алексей Будищев. Кстати, калитка эта непростая: говорят, она исполняет самое заветное желание, стоит лишь на мгновение укрыться за ней...

Похоже, судьба Гатчинского дворика — стать культовым местом для Гатчины — уже определена. Судите сами, не успел он открыться, как сюда началось настоящее паломничество как жителей Гатчины, так и гостей города.

- Всегда было жалко, что это прекрасное место в Гатчине пропадало, выглядело таким заброшенным и неухоженным, - говорит заслуженный учитель Российской Федерации, профессор Игорь Смирнов. - И так это все хорошо сейчас распланировали, что кажется, будто здесь так всегда и было! И даже эта стена, эта старинная ограда Дворцового управления, мимо которой мы всегда ходили и думали: «Господи, хоть бы с ней что-нибудь сделали...» - и она, наконец, выглядит очень уместной здесь. А если еще и окружающие старинные дома привести в порядок, тот же дом Ольдерогге, например, то это место вообще станет исключительно приятным, причем не только для туристов, но и для всех жителей города. Здесь можно будет погулять, посидеть, поговорить, поразмышлять... Здесь могут проводить встречи наши поэты, ведь для поэзии и нужна именно такая атмосфера - камерная. Очень, очень здорово!

Как считает Игорь Борисович, архитекторы и скульпторы очень хорошо потрудились над этим пространством. Ну а наполнять его смыслом и жизнью — это, конечно, задача уже для всех нас — города, властей, самих гатчинцев.

С большим энтузиазмом открытие Гатчинского дворика воспринял краевед Андрей Бурлаков.

- Я думаю, эта территория быстро станет особой для гатчинцев, ведь ее появления ждало столько поколений, - говорит Андрей Вячеславович. - Сколько мы мечтали о Куприне, который вернется в Гатчину с настоящим, полноценным музеем или хотя бы в виде памятника! Мы не хотим забывать своих героев, тем более таких, как Александр Иванович, который любил Гатчину и посвятил ей столько лет своей жизни. И вот, наконец, первый шаг к этому сделан: открытие и этого памятника, и самого сквера — очень важное событие для всех нас, для нашего города. Остается навести здесь порядок окончательно, посадить любимую купринскую сирень, как-то поддержать стоящие здесь исторические дома, которые ещё помнят Куприна. Ну и, конечно, мы продолжаем ждать музея, посвященного Куприну, его окружению, его друзьям. И я надеюсь, что мы к этому уже идем, что все это обязательно будет со временем.

Самым главным «героем» Гатчинского дворика стал, конечно же, памятник Александру Куприну. На самом деле, это целая скульптурная композиция: Александр Иванович словно отстранился от окружающей суеты, погрузившись в чтение газеты «Приневский край», которую он начал издавать в Гатчине в 1919 году. А неподалёку скульптор разместил фигуры двух героев купринских рассказов — пушистую кошку Ю-ю и пса-меделянина Сапсана.

По поводу нового памятника Куприну в Гатчине (первый, как мы помним, установлен у библиотеки им. А.И. Куприна), наверняка еще будет много мнений, высказываний и споров. Но уже сам факт его появления в историческом районе Гатчины вселяет радость и надежду.

Немного удивили вопросы первых посетителей Гатчинского дворика: многие не знали, кто запечатлён на памятнике. Надеемся, что в скором времени здесь появится информация, разъясняющая историко-литературный контекст этого места.

- Хочу сказать спасибо автору этого памятника: его работа мне понравилась, - говорит Андрей Бурлаков. - Куприн получился узнаваемый. Он выглядит погруженным в работу: поначалу даже не знаешь, как подойти к нему, чтобы не помешать... На самом деле Александр Иванович был очень живым человеком. Он все время находился в движении, а здесь — словно на минутку остановился, присел, погрузился в чтение... Но пусть он и будет таким для нас, тем более, что рядом с ним здесь - теперь уже навсегда — некоторые герои его произведений. Я думаю, памятник этот приживется в Гатчине и станет любимым местом для встреч, раздумий, для исполнения каких-то желаний. Я очень рад, что такое место, наконец, нашлось...

...На самом деле, если вглядеться в выражение лица «скульптурного» Александра Ивановича, можно заметить в нём какую-то лукавинку. Куприн — улыбается! Кажется, что он вот-вот поднимет глаза от газеты, бросит взгляд, полный фирменного «купринского» юмора на нас, и весело, полнокровно расхохочется над нашими странными переживаниями. И тогда снова припомнятся его слова, вложенные в уста одного из героев повести «Поединок»: «Главное – не бойтесь вы, не бойтесь жизни: она веселая, занятная, чудная штука – эта жизнь…»

Юлия Лысанюк