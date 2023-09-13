Где отключат свет 14 сентября в Гатчинском районе
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 14 сентября 2023 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района.
Рубрики: ЖКХ
С 20:00 13.09.2023 до 07:00 14.09.2023
Войсковицкое сп:
Газ, очистные, дорожная камера, заправка, П/ф Войсковицы
С 14.09.23 с 08.00 по 15.09.23 до 17.00 (с включением на ночь)
г. Гатчина:
ул. Красных Военлетов д. 11; ул. Сандалова д. 3.
С 14.09.23 с 09.00 по 15.09.23 до 17.00 (с включением на ночь)
г. Гатчина:
ул. Юбилейная д. 1-13; ул. Южная д. 1-34; ул. Цветочная д. 1-36; ул. Карьерная д. 1-44; ул. Крайняя д. 1-33; ул. Средняя д. 1-24.
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