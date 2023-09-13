Юные графики из Войсковиц представили свои работы
В выставочном зале Духовно-просветительского центра Покровского собора открыта выставка «Наш родной край». На ней представлены графические работы юных художников из Войсковицкой детской школы искусств.
Рубрики: Культура
В экспозиции собрано около тридцати работ, посвящённых природе Ленинградской области, окрестностям Гатчины, памятникам архитектуры. Основные техники — пастель, уголь, сангина.
Все представленные работы были выполнены в ходе традиционных пленэрных занятий и летних заданий детьми в возрасте старше 12 лет. Большинство рисунков и картин стали победителями и лауреатами областных и всероссийских конкурсов в номинации «Живопись (пастель) и графика».
Выставка «Наш родной край» продлится в Духовно-просветительском центре Покровского собора до 30 сентября.
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.