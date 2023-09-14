Гатчинский район представил инициативы на Гражданском форуме

«Одна из важнейших целей правительства Ленинградской области — создание качественных условий для развития гражданского общества. Если не давать ему развиваться, не давать возможность реализовывать свои идеи, то за нас это будут делать другие», — сказал губернатор.

В этом году форум стал окружным — его поддержал полномочный представить президента в СЗФО Александр Гуцан.

«Гражданский форум — это такая хорошая, авторитетная, площадка для обсуждения общественных инициатив. Здесь подбирается пул профессионалов, которые могут дать оценку реализованным проектам, поспорить друг с другом, указать на плюсы и минусы, а главное — это место встречи региональной власти с НКО, место для диалога, который помогает найти точки взаимопонимания», — подчеркнул глава 47 региона.

Гатчинский район представлен на форуме обширной делегацией, куда вошли представители множества НКО социальной, благотворительной, культурной, образовательной и экологической направленности, а также общественных организаций и Советов ветеранов.

За активную работу награждена директор Вырицкого центра помощи и реабилитации бездомных животных «Альтера Вита» Дарья Варламова.

Благодарность губернатора Ленинградской области за реализацию проекта «Команда 47 начинается с тебя!», вошедшего в «ТОП 5» лучших проектов, получила АНО «В ногу со временем».