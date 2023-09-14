Где отключат свет 15 сентября в Гатчинском районе
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 15 сентября 2023 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района.
Рубрики: ЖКХ
Таицкое ГП:
г.п. Тайцы, ул. Тихая, ул. Альпийская.
15.09.2023г. с 09:00 до 18:00
Веревское СП:
д. Коммолово,
д. Зайцево,
д. Большое Верево.
15.09.2023г. с 09:00 до 18:00
Пудомягское СП:
п. Лукаши (котельная).
15.09.2023г. с 09:00 до 18:00
Рождественское СП:
д. Батово (частный сектор).
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