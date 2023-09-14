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Где отключат свет 15 сентября в Гатчинском районе

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 15 сентября 2023 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района.

Рубрики:  ЖКХ

15.09.2023г. с 10:00 до 17:00

Таицкое ГП:

г.п. Тайцы, ул. Тихая, ул. Альпийская.

 

15.09.2023г. с 09:00 до 18:00

Веревское СП:

д. Коммолово,

д. Зайцево,

д. Большое Верево.

 

15.09.2023г. с 09:00 до 18:00

Пудомягское СП:

п. Лукаши (котельная).

 

15.09.2023г. с 09:00 до 18:00

Рождественское СП:

д. Батово (частный сектор).