В круге Добра

Именно так относятся душевные люди к тем, кто страдает, нуждается в поддержке, оказавшись в сложных жизненных условиях. В таких условиях больше всего проблемы материального или социального характера касаются семей с детьми, особенно, многодетных, неполных, одиноких, потерявших работу или помощь родственников. Нередко в кризисной ситуации оказываются и семьи, имеющие детей с инвалидностью.

Родители всегда могут обращаться за помощью в общественную организацию Фонд многодетных матерей, опекунов, одиноких матерей «Теплый дом». Главным направлением его уставной деятельности является поддержка семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Для многих из них в сложной экономической обстановке очень серьезной проблемой является подготовка детей к началу занятий в школе. В течение многих лет специалисты Фонда уже в феврале-марте анализируют в ходе социального патронажа семей их потребности в этом вопросе. А в конце апреля объявляются благотворительные акции «Соберем ребенка в школу» и «Портфель первоклассника».

Фонд «Теплый дом» сегодня выражает огромную благодарность за участие в этих благотворительных акциях коллективам учителей, родителей и учащихся общеобразовательных школ №1, 2, 4, 5 и гимназии им. К.Д. Ушинского за внимание и искреннюю заботу о детях из малообеспеченных семей. Многие дети вкладывали в пакеты собранных школьно-письменных принадлежностей теплые пожелания малышам-первоклассникам в преодолении первых трудностей школьной жизни. Молодцы!

Приобрести необходимые принадлежности для учащихся старших классов помогли Фонду «Теплый дом» депутаты ЗАКСа Ленинградской области и региональное отделение партии «Единая Россия». Все 23 старшеклассника из малообеспеченных семей были приглашены 2 августа в помещение партии «Единая Россия», где их поздравили с новым учебным годом глава администрации Гатчинского района Л.Н. Нещадим и депутат ЗАКСа Ленинградской области, координатор проекта «Крепкая семья» Л.А. Тептина и вручили им подарки к школе.

А для будущих первоклассников Фонд «Теплый дом» вместе с Гатчинским Дворцом молодежи, по традиции, организовал добрый праздник «Скоро в школу!» и подарил им наборы школьно-письменных принадлежностей, собранные неравнодушными людьми в ходе благотворительных акций «Соберем ребенка в школу!» и «Портфель первоклассника».

Всем благотворителям – огромное СПАСИБО за желание дарить добро, отзывчивость и своевременную помощь, которую к новому учебному году получили 195 детей из 132 семей.

Надо отметить, что в Круге Добра уже второй год для подопечных Фонда «Теплый дом» действует акция, организованная коллективом Салона «Апрель». В конце августа 24 ребятам сделаны в салоне стрижки, и каждый ребенок ушел с подарочным набором.

Родители и специалисты Фонда «Теплый дом» искренне благодарят сотрудников и руководство салона за подаренное тепло и помощь семьям в трудной жизненной ситуации.

Надежда Калинина