Будущие спасатели учатся в Гатчине

11 сентября в гатчинской «семерке» состоялось посвящение в кадеты: 26 учеников пятого класса стали кадетами МЧС. В такой же форме, как у старших товарищей – пожарных-спасателей – 14 девочек и 12 мальчиков вышли строевым шагом на линейку для торжественного построения.

Под гимн России был поднят государственный флаг. Юных кадетов поздравили депутат Законодательного собрания Ленинградской области от фракции «Единой России» Татьяна Бездетко, начальник Гатчинского отдела надзорной деятельности и профилактической работы полковник внутренней службы Илья Назаров, начальник Гатчинского пожарно-спасательного гарнизона Евгений Мясников и другие.

В своем приветственном слове директор школы Марина Шутова отметила, что возрождение кадетского движения в России, воспитание всесторонне развитого молодого человека, умеющего ценить и продолжать лучшие традиции Отечества, – признак духовного обновления страны.

Выступавшие желали новоиспеченным кадетам быть достойными своего звания и показывать пример всем ученикам школы:

- Вы, кадеты МЧС, сегодня стали теми, кто всегда приходит на помощь людям, природе. И пусть не все свяжут свою судьбу с Министерством чрезвычайных ситуаций – учеба в кадетском классе навсегда останется в вашей памяти как лучшие школьные годы. И навыки, полученные здесь, пригодятся вам в жизни, – сказала Татьяна Бездетко, поздравляя ребят.

Старшие «коллеги» – представители пожарно-спасательной службы – заверили кадетов в своей поддержке:

- Сегодня мы с вами становимся одной большой семьей МЧС, – отметил Илья Назаров. – И мы, конечно, окажем вам всестороннее содействие. Будем прививать вам основы профессии, которая всегда будет востребована.

Марина Шутова зачитала приказ об открытии кадетского класса в Гатчинской школе № 7. Пятиклассники принесли клятву кадетов: «Принимая на себя благородное звание кадета Гатчинской школы № 7, клянусь быть преданным своему Отечеству, своему народу, чтить память предков и боевые традиции России, строго соблюдать устав школы. С достоинством и честью носить кадетскую форму, выполнять требования педагогов, быть образцом в учебе и дисциплине, дорожить званием кадета, быть честным и верным товарищем, свято чтить, продолжать и приумножать традиции кадетского движения, воспитывать в себе лучшие человеческие качества. Жить, учиться, творить во славу великой России. Быть достойным ее гражданином и надежным защитником Отечества…».

Кадетам вручили удостоверения, значки и подарки.

- В Ленинградской области уже несколько лет существуют кадетские классы МЧС – во Всеволожском, Волховском, Лужском районах, – отметил начальник Гатчинского отдела надзорной деятельности и профилактической работы Илья Назаров. – Теперь и мы совместными усилиями с администрацией и руководством школы открыли такой класс в Гатчине.

От обычных классов кадеты отличаются и формой, и отдельными направлениями в образовательной деятельности. Одна из основных задач такого класса – ранняя профориентация. За эти пять-семь лет ребенок сможет понять, нужна ли ему профессия спасателя, и, если нужна, подготовиться к поступлению в профильный вуз.

- Взаимодействие с пожарными будет входить в образовательный процесс, – сказал Илья Владимирович. – Мы будем приходить во внеурочное время, рассказывать историю пожарного и спасательного дела, обучать ребят прикладным навыкам, которыми пользуются пожарные. Создадим команду юных пожарных, чтобы участвовать в соревнованиях, которые регулярно проводятся в области.

…Как рассказала Марина Шутова, опыт создания кадетского класса в гатчинской «семерке» уже был: больше десяти лет назад в школе появились морские кадеты – 10-11 класс, но продолжения эта инициатива не получила. Потом ежегодно набиралась группа зарничников, которая занималась принимала участие в соревнованиях – в игре «Зарница». Теперь у школы большие планы – развивать кадетское движение МЧС.

- Вести занятия с кадетами будет их куратор – заместитель директора по безопасности и преподаватель ОБЖ Ольга Леонидовна Буйчик. – пояснила Марина Викторовна. – Она давно загорелась идеей кадетских классов, мы встречались с директорами школ области и Петербурга, где такие классы уже есть, изучили их опыт и приняли решение – создать кадетский класс МЧС. Предыдущий год был подготовительным. У нас заключено соглашение с пожарной частью, с гарнизоном пожарно-спасательного отряда, которые будут помогать школе с точки зрения методики преподавания специальных дисциплин, будут организовывать экскурсии на свои базы. Мы планируем каждый год набирать класс кадетов МЧС.

Обучение в кадетском классе рассчитано до конца школы: с 5 по 9 – это предпрофильный класс, 10-11 – профильный, там будут изучаться предметы, необходимые для поступления в Университет МЧС.

В пятом кадетском классе 26 учеников: 14 девочек и 12 мальчиков, ребята будут учиться по общеобразовательной программе и после уроков получать навыки спасателей. По словам куратора кадетов Ольги Буйчик, девочки не должны испытывать никаких сложностей – в этом возрасте они даже более любознательные, чем мальчики.

- Общеобразовательная программа у кадетов такая же, как и у обычных классов, – говорит Ольга Леонидовна. – Единственное отличие – внеурочная деятельность: что-то вроде группы продленного дня, где ребята изучают пожарно-прикладные виды, получают навыки комплексной безопасности, оказания первой помощи и спортивного туризма – как ориентироваться, как искать пострадавших.

По словам преподавателей, в этом году желающих поступить в кадетский класс было много. Но в процессе учебы кто-то, возможно, отсеется, и тогда, в зависимости от наличия вакансий, поступить в кадетский класс МЧС в школе № 7 можно будет и позже, в старших классах.

Что нужно, чтобы стать кадетом МЧС? Хорошо учиться, выдерживать нагрузки, иметь отменное здоровье, хорошую физическую форму – и желание помогать людям.

Екатерина Дзюба