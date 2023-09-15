Краеведение — дело молодых: от истории края – к истории всей России

Петербург — Гатчина — Орлино — Петербург

Никита Козачёк родился в Петербурге, раннее детство провел в Гатчине, а сейчас живёт и учится в том же Петербурге. Краеведением он заинтересовался задолго до того, как познакомился с Андреем Бурлаковым.

- В селе Орлино у нас — семейная дача, - рассказывает Никита. - Лет пять назад я познакомился с местными ребятами из Дружной Горки. Они сводили меня на стекольный завод. Он хоть и заброшен по большей части, но там остались старые цеха, какие-то приборы. Мне стало очень интересно, и я начал искать информацию, где только можно, в том числе в интернете и в социальных сетях. Этой весной я узнал, что есть такая книга Андрея Бурлакова - «Путеводитель по южным окрестностям Гатчины», и мне захотелось познакомиться с её автором.

Они познакомились минувшей весной, начали общаться. Никите было интересно всё, что связано с Гатчинским районом. Андрей Вячеславович показал старшекласснику другие свои книги, документы из архива.

- Получилось все действительно очень необычно, - говорит Андрей Бурлаков. - Поговорив с Никитой, я понял: человек он непростой, его интерес не праздный и действительно связан именно с историей родного края. К этому времени Никита уже исходил пешком и объехал на своем мопеде чуть ли не весь наш район. Было видно, что он уже многое знает, у него уже есть определённый опыт. И я решил попробовать его как-то направить, помочь ему понять, что у нас здесь происходит.

Андрей Бурлаков стал возить Никиту по окрестностям Гатчины, всё показывая и рассказывая. Где они только не побывали за эти несколько месяцев! Начали с деревни Лампово, посетив весной Никольскую ярмарку, а потом отправились по всем мероприятиям в наших населенных пунктах, где можно что-то узнать, с кем-то познакомиться.

Как говорит Никита, каждая поездка с Андреем Бурлаковым открывает для него много интересного и всегда приносит что-то новое. Так, например, открытием для него стала работа с оцифрованными архивами, выложенными в интернете. Это оказалось очень кстати, потому что молодой человек не так давно стал собирать свою родословную.

По следам своего рода

О своем роде по материнской линии Никита сначала узнавал от своего дедушки, которому принадлежит дом в Орлино.

- Потом, когда мы с Андреем занялись Орлино, мы воспользовались церковными метрическими книгами Центрального архива, - говорит он. - Я помогал Андрею выписывать различные фамилии, и на одной из страниц мы наткнулись на фамилию моего родственника. В итоге удалось восстановить довольно большую родословную цепочку до конца восемнадцатого века! Думаю продолжить эту работу, чтобы узнать подробности о возрасте моих предков, роде их занятий.

- Я вижу в нём себя, - говорит Андрей Бурлаков. - И вообще, мне кажется, что я узнал его не в начале мая, а гораздо раньше — так быстро все у нас пошло. Получилось так, что я стал его помощником, а он — моим. У меня тоже были люди, которые меня направляли и поддерживали на моём пути. Конечно, это разные эпохи, и сейчас все по-другому. Я застал людей, которые родились ещё в XIX веке, а Никита относится к поколению XXI века и, возможно застанет людей, которые будут жить в XXII веке. То есть такая очень интересная цепочка получается... И очень важно успеть обойти всех людей, которые ещё живы, потому что ничто не вечно, и никто не вечен, увы...

В Орлино проходило детство Никиты, и эти места ему хорошо знакомы.

- У Андрея Вячеславовича огромное количество информации по Орлино — можно уже книгу делать, - говорит Никита - Я понял, что работы действительно много: сколько там бумаг, которые нужно прочитать, систематизировать, как-то красиво расписать!

- В Орлино нам очень везло на общение с местными жителями, - говорит Андрей Бурлаков. - Там есть потрясающие, интереснейшие люди, которые многое знают и помнят. Я вижу в Никите своего будущего соавтора книг. Может быть, это будет совместная книга о Дружной Горке или Орлино. Я предложил ему сделать когда-нибудь свой домашний музей в Орлино. Материалов много, а в том крае музеев очень не хватает. И уже сейчас можно начинать собирать материалы и экспонаты для такого музея.

Реклама и краеведение? Легко!

Никита сейчас учится на втором курсе Технологического института, направление — реклама и связи с общественностью. Казалось бы, какая связь между рекламой и краеведением? Давайте посмотрим!

- Краеведение частично пересекается с моей будущей специальностью, - говорит Никита. - На первом курсе мы как раз занимались поиском информации из разных источников. Также мы учимся работать с текстами, изучаем печать. Мне писать несложно: главное, чтобы тема была интересная. Тогда текст идёт легко, а с грамотностью у меня всегда было более-менее в порядке. Уверен, опыт написания статей мне очень пригодится в будущем.

С другой стороны, мои познания в рекламе могут помочь в развитии краеведения. Многие мои ровесники не знают, что есть такой краевед Андрей Бурлаков, есть его книги, в которых много информации о Ленинградской области. Газеты, конечно, мало кто читает. И я считаю, что для нового поколения все это можно и нужно преподнести в интересной для него форме, чтобы большее количество людей могли узнать об истории родного края.

Новое поколение выбирает... память!

Пока Никита не может точно сказать, как сложится его профессиональное будущее. Сейчас он просто учится, и ему это нравится. А Андрею Бурлакову нравится, что Никита - современный молодой человек, настоящее дитя

XXI века. Он любит ездить на мопеде, слушает современную музыку, активно общается со сверстниками. При этом он каким-то образом успевает всё: учиться, читать книги, помогать по дому и на даче в Орлино, ездить в краеведческие поездки, работать в архивах и записывать всё увиденное и услышанное.

- Да, я понимаю, что у Никиты дальше все может сложиться по-другому, - говорит Андрей Вячеславович. - Но я уверен, что все это ему обязательно пригодится в дальнейшей жизни, и он будет человеком, знающим родной край. Я считаю, что все это очень важно. В отличие от меня, он очень быстро делает фиксацию полученной информации — фотографирует, записывает. Попутно он приобретает какие-то навыки общения и целенаправленного поиска. Это ведь не такой легкий труд, как кажется: краеведение требует много времени и усилий. Сейчас я хочу познакомить его с как можно большим количеством интересных людей, а дальше уже посмотрим, что ему будет особенно интересно... В любом случае, я буду помогать ему.

Действительно, сложится ли дальше судьба Никита Козачка как краеведа, судить пока сложно. Но уже можно и нужно начинать разговор о молодых людях, которые, несмотря на определённое мнение старших и умудренных жизнью товарищей о том, что «молодёжь уже не та», проявляют интерес к таким важным сторонам нашей жизни.

Молодёжь – та, товарищи! Очень даже та, как выясняется...

Да, они, эти новые поколения – другие. Они не похожи на нас почти ни в чем, и можно долго придираться к разным сторонам их инаковости. Но откуда тогда в обычном современном пареньке, школьнике, вдруг появляется необъяснимая тяга к познанию своих родовых корней? А потом он вдруг идет еще дальше, расширяя свои поиски далеко за пределы рода. И родная земля начинает раскрывать ему свои тайны. Пределы познаний расширяются безгранично, и это само по себе — безграничное удовольствие, как и познание вообще.

Как считает Никита, историю нужно знать, чтобы не совершать ошибок в будущем, а краеведческие познания важны как для понимания истории родного края, так и для понимания истории государства в целом.

Кто знает, может быть, именно из среды таких молодых, талантливых, энергичных и любознательных людей, как Никита Козачёк, вырастет краеведение нового, более современного формата — краеведение, основанное на новых технологиях и новой подаче, которое заинтересует не только обычных людей, но и историков государства Российского в целом.

Юлия Лысанюк