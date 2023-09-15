Поиск на сайте
Новости Официально Справочник Архив Спецпроекты Рубрики Контакты

Солидарны в борьбе со злом

В Ленобласти прошёл телемарафон, посвящённый Дню солидарности в борьбе с терроризмом.

Рубрики:  Общество

Общая память

С 2022 года областной комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям проводит в эфире «ЛенТВ24» телемарафон, посвящённый борьбе с терроризмом. В этом году он начался с воспоминаний о трагических страницах в истории нашей страны – терактах в Беслане и петербургском метро, взрывах на рок-фестивале «Крылья» и Крымском мосту.

С экрана прозвучали страшные цифры: в 21 веке на территории Российской Федерации произошёл 81 теракт. В них погибло 1216 человек, ещё 3263 наших соотечественника получили ранения.

  Все эти теракты были направлены на то, чтобы разрушить единство граждан России. Важно не допустить этого, ведь терроризм подобен раковой опухоли – он разрушает даже ту среду, в которой зародился, – заявил в эфире политолог Юрий Светов.

Беда не обошла стороной и ленинградскую землю.  Жители Петербурга и Ленобласти никогда не забудут авиакатастрофу в небе над Синаем, унёсшую жизни 224 пассажиров, а также взрывы в метро, жертвами которых стали 16 человек.

  Мы храним эту память. Среди наших акций - высадка деревьев в честь жертв Беслана, тематические военно-спортивные игры, автопробег по Ленинградской области с посещением мемориалов военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов, погибшим в борьбе с терроризмом, – рассказал Андрей Панов, заместитель председателя комитета по МСУ Ленинградской области.

 

Предупреждён – значит вооружён

Со временем лицо терроризма изменилось. Если в конце девяностых речь шла о религиозных группировках, то сегодня страна имеет дело с мощной внешней угрозой. С начала 2023 года украинские спецслужбы организовали на территории России десятки террористических актов. Не только на территории приграничных регионов, но и глубоко в тылу.

В эфире телемарафона эксперты посоветовали ленинградцам обращать внимание на припаркованные у дома незнакомые авто, оставленные кем-то предметы или свёртки, особенно если на них видны провода, изолента и небольшие антенны. Внимание каждого должны привлечь предметы со странным химическим запахом и звуки тикающих часов, растяжки из проволоки, верёвок и шпагата, а также неопознанные летающие объекты.

Прикладные знания важно дополнять духовно-нравственным просвещением подрастающего поколения.

– Мы должны помнить о своей самобытности: той культуре и вере, которая делает человека стойким к соблазнам внешнего мира, включая крайне разрушительные экстремистские учения. Только наше общее сплочение и осуждение террора станет эффективным инструментом борьбы со злом, – обратился к зрителям сенатор от Ленинградской области Сергей Перминов.

Солидарны в этом вопросе и представители традиционных конфессий. Христиане, мусульмане, буддисты 47-го региона едины в проповеди мира и противления злу.

– Религия – это связь человека с Богом. Если эта связь не повреждена, то она исключает зло и агрессию. Повредить эту связь может неправильное понимание о Боге и желание сделать его удобным для себя. Отсюда возникают искажения в вере и культуре, видении мира человеком, – отметил иерей Алексей Дудин, руководитель социального отдела Гатчинской епархии.

 

Вызовы нового времени

В ходе телемарафона обсуждались и вопросы борьбы с военной агрессией и нацификацией на Украине. Представители центра «Ленинградский доброволец» продемонстрировали зрителям находки, обнаруженные нашими военными в прифронтовой местности. Среди них – современный украинский учебник, обеляющий память гитлеровских пособников, а также американские снаряды, которыми по сей день обстреливают мирные районы донецких городов и сёл.

Бойцы ленинградских подразделений эффективно решают боевые задачи в зоне СВО. В то же время власти 47-го региона активно поддерживают местное население: собирают гуманитарную помощь, восстанавливают разрушенные города, привозят детей на летний отдых.

Активное участие в этой работе принимают религиозные и национальные организации региона. Например, в ходе недавнего визита в Енакиево делегация комитета по МСУ организовала концерт в местном госпитале, по итогам которого врачам передали 250 наборов медикаментов. Подарки от ленинградцев получили и воспитанники местного детского сада. А в ходе концерта «Народы вместе сквозь года» в городском парке развернули 100-метровый флаг России. 

– Мы продолжаем собирать и передавать гуманитарную помощь для наших воинов и жителей ДНР. И конечно, мы не останавливаем свою работу по поддержке ребят, которые проходят лечение в госпиталях нашей области. К ним уже на протяжении года приезжают с концертами артисты – участники нашей платформы «Vсе кто Za», – прокомментировала деятельность проекта Лира Бурак, председатель областного комитета по МСУ.

Главная цель этой работы – мир без терроризма. Тот, в котором все люди, вне зависимости от национальности и происхождения, имеют равные возможности и искренне уважают ценности своих земляков и соседей.

Алексей Астапчик

Фото: Комитет по МСУ Ленинградской области