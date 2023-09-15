Солидарны в борьбе со злом

Общая память

С 2022 года областной комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям проводит в эфире «ЛенТВ24» телемарафон, посвящённый борьбе с терроризмом. В этом году он начался с воспоминаний о трагических страницах в истории нашей страны – терактах в Беслане и петербургском метро, взрывах на рок-фестивале «Крылья» и Крымском мосту.

С экрана прозвучали страшные цифры: в 21 веке на территории Российской Федерации произошёл 81 теракт. В них погибло 1216 человек, ещё 3263 наших соотечественника получили ранения.

– Все эти теракты были направлены на то, чтобы разрушить единство граждан России. Важно не допустить этого, ведь терроризм подобен раковой опухоли – он разрушает даже ту среду, в которой зародился, – заявил в эфире политолог Юрий Светов.

Беда не обошла стороной и ленинградскую землю. Жители Петербурга и Ленобласти никогда не забудут авиакатастрофу в небе над Синаем, унёсшую жизни 224 пассажиров, а также взрывы в метро, жертвами которых стали 16 человек.

– Мы храним эту память. Среди наших акций - высадка деревьев в честь жертв Беслана, тематические военно-спортивные игры, автопробег по Ленинградской области с посещением мемориалов военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов, погибшим в борьбе с терроризмом, – рассказал Андрей Панов, заместитель председателя комитета по МСУ Ленинградской области.

Предупреждён – значит вооружён

Со временем лицо терроризма изменилось. Если в конце девяностых речь шла о религиозных группировках, то сегодня страна имеет дело с мощной внешней угрозой. С начала 2023 года украинские спецслужбы организовали на территории России десятки террористических актов. Не только на территории приграничных регионов, но и глубоко в тылу.

В эфире телемарафона эксперты посоветовали ленинградцам обращать внимание на припаркованные у дома незнакомые авто, оставленные кем-то предметы или свёртки, особенно если на них видны провода, изолента и небольшие антенны. Внимание каждого должны привлечь предметы со странным химическим запахом и звуки тикающих часов, растяжки из проволоки, верёвок и шпагата, а также неопознанные летающие объекты.

Прикладные знания важно дополнять духовно-нравственным просвещением подрастающего поколения.

– Мы должны помнить о своей самобытности: той культуре и вере, которая делает человека стойким к соблазнам внешнего мира, включая крайне разрушительные экстремистские учения. Только наше общее сплочение и осуждение террора станет эффективным инструментом борьбы со злом, – обратился к зрителям сенатор от Ленинградской области Сергей Перминов.

Солидарны в этом вопросе и представители традиционных конфессий. Христиане, мусульмане, буддисты 47-го региона едины в проповеди мира и противления злу.

– Религия – это связь человека с Богом. Если эта связь не повреждена, то она исключает зло и агрессию. Повредить эту связь может неправильное понимание о Боге и желание сделать его удобным для себя. Отсюда возникают искажения в вере и культуре, видении мира человеком, – отметил иерей Алексей Дудин, руководитель социального отдела Гатчинской епархии.

Вызовы нового времени

В ходе телемарафона обсуждались и вопросы борьбы с военной агрессией и нацификацией на Украине. Представители центра «Ленинградский доброволец» продемонстрировали зрителям находки, обнаруженные нашими военными в прифронтовой местности. Среди них – современный украинский учебник, обеляющий память гитлеровских пособников, а также американские снаряды, которыми по сей день обстреливают мирные районы донецких городов и сёл.

Бойцы ленинградских подразделений эффективно решают боевые задачи в зоне СВО. В то же время власти 47-го региона активно поддерживают местное население: собирают гуманитарную помощь, восстанавливают разрушенные города, привозят детей на летний отдых.

Активное участие в этой работе принимают религиозные и национальные организации региона. Например, в ходе недавнего визита в Енакиево делегация комитета по МСУ организовала концерт в местном госпитале, по итогам которого врачам передали 250 наборов медикаментов. Подарки от ленинградцев получили и воспитанники местного детского сада. А в ходе концерта «Народы вместе сквозь года» в городском парке развернули 100-метровый флаг России.

– Мы продолжаем собирать и передавать гуманитарную помощь для наших воинов и жителей ДНР. И конечно, мы не останавливаем свою работу по поддержке ребят, которые проходят лечение в госпиталях нашей области. К ним уже на протяжении года приезжают с концертами артисты – участники нашей платформы «Vсе кто Za», – прокомментировала деятельность проекта Лира Бурак, председатель областного комитета по МСУ.

Главная цель этой работы – мир без терроризма. Тот, в котором все люди, вне зависимости от национальности и происхождения, имеют равные возможности и искренне уважают ценности своих земляков и соседей.

Алексей Астапчик

Фото: Комитет по МСУ Ленинградской области