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Этнокультурный фестиваль Ленинградской области "Россия - созвучие культур"

26 августа Ломоносовский район стал центром притяжения для жителей Ленинградской области и народных коллективов из областного Дома дружбы и Дома национальностей, делегаций из 11 регионов России. Уже в девятый раз межрегиональный этнокультурный фестиваль Ленинградской области «Россия - созвучие культур» объединил всех в одну большую и дружную семью. И это не фигура речи! Тот, кто имел возможность приехать на праздник, почувствовал добрую семейную атмосферу.

Рубрики:  Общество

Проект Информационного центра "Кириши" реализуется при поддержке комитета по печати Ленинградской области и Дома Дружбы Ленинградской области.

Эпизод шестой. Россия - созвучие культур.  