Этнокультурный фестиваль Ленинградской области "Россия - созвучие культур"
26 августа Ломоносовский район стал центром притяжения для жителей Ленинградской области и народных коллективов из областного Дома дружбы и Дома национальностей, делегаций из 11 регионов России. Уже в девятый раз межрегиональный этнокультурный фестиваль Ленинградской области «Россия - созвучие культур» объединил всех в одну большую и дружную семью. И это не фигура речи! Тот, кто имел возможность приехать на праздник, почувствовал добрую семейную атмосферу.
Рубрики: Общество
Проект Информационного центра "Кириши" реализуется при поддержке комитета по печати Ленинградской области и Дома Дружбы Ленинградской области.
Эпизод шестой. Россия - созвучие культур.
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.