Форум «Мой бизнес – энергия возможностей»: перспективы для молодежи
Особое внимание молодым и начинающим - тенденция сегодняшнего дня. Это продиктовано в том числе реализацией национального проекта, направленного на поддержку малого бизнеса. На недавнем бизнес-форуме "Мой бизнес - энергия возможностей" в Санкт-Петербурге обсуждали насущные вопросы предпринимательства.
Рубрики: Бизнес
В Ленинградской области каждый предприниматель может для начала получить консультационную поддержку, а при соблюдении необходимых условий – финансовую в виде гранта или субсидии. Особые преференции сегодня предоставляются предпринимателям, чей возраст не старше 26 лет, и тем, кто открыл бизнес менее года назад.
Темы выступлений спикеров на форуме были подобраны таким образом, что начинающие бизнесмены имели возможность не только разобраться в нюансах своего нынешнего положения, но и определиться в дальнейших путях развития.
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