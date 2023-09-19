Форум «Мой бизнес – энергия возможностей»: перспективы для молодежи

В Ленинградской области каждый предприниматель может для начала получить консультационную поддержку, а при соблюдении необходимых условий – финансовую в виде гранта или субсидии. Особые преференции сегодня предоставляются предпринимателям, чей возраст не старше 26 лет, и тем, кто открыл бизнес менее года назад.

Темы выступлений спикеров на форуме были подобраны таким образом, что начинающие бизнесмены имели возможность не только разобраться в нюансах своего нынешнего положения, но и определиться в дальнейших путях развития.