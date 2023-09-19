Ленобласть планирует муниципальную реформу

Муниципальные образования первого уровня предлагается объединить в округа в границах районов ― с единой администрацией и одним советом депутатов.

«Муниципальный округ — это тот же муниципальный район, в тех же границах, но без деления на городские и сельские поселения. Такая форма позволяет объединить бюджетные, административные, кадровые ресурсы и создать более эффективную систему управления», ― комментирует председатель Комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области Лира Бурак. ― В семи субъектах Северо-Запада такое объединение ― уже состоявшийся факт. Теперь реформой заинтересовались и муниципалитеты Ленобласти».

В чем преимущества округов?

«Главная выгода ― финансовая: формируется общий бюджет на весь округ, ликвидируются диспропорции, когда отдельные поселения не в состоянии профинансировать свои нужды. Сократятся затраты на проведение выборов и содержание органов местного самоуправления, ― поясняет Лира Бурак. ― На примере недавних проблемных ситуаций в Шлиссельбурге и в Горбунках мы видим, что реформа такого рода назрела.

Например, в Горбунковском сельском поселении в этом году было сорвано выполнение программы «Комфортная городская среда», и это при том, что поселение победило в федеральном конкурсе. Администрация отказалась от реализации проекта обустройства общественной территории в деревне Разбегаево, пояснив, что у нее нет средств на софинансирование.

В Шлиссельбурге судебные тяжбы в связи с банкротством муниципального предприятия привели к тому, что под угрозой срыва оказался отопительный сезон.

К значимой дате ― 700-летию Шлиссельбурга планировалось реконструировать крупнейший социально значимый объект ― стадион «Водник». В срок не уложились: администрация города затянула работу с исполнителями по устранению недостатков и согласованию изменений проекта.

До аварийного состояния доведено здание бассейна. Восстановить его уже невозможно.

Подобных примеров множество. В их основе ― и финансовая несостоятельность многих поселений, и кадровый «голод» на первом уровне, когда на должность главы администрации подбирают того, кто просто дал согласие».

Три вопроса о муниципальной реформе

1. Не придется ли за каждой справкой ездить в районный центр?

«Нет, не придется, ― поясняет Лира Бурак. ― Вместо администраций будут созданы территориальные подразделения со значительным перечнем полномочий, включая работу с гражданами по текущим проблемным вопросам, взаимодействие с предприятиями и организациями, решение вопросов благоустройства территории, осуществление нотариальных действий. То есть связь с населением ни при каких обстоятельствах не будет утрачена».

2. Означает ли появление округов, что не останется больше сёл, деревень, посёлков, исчезнут льготы для сельской местности?

«Ни в коем случае не означает, ― говорит председатель Комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области. ― Изменения касаются только системы управления, статус населённых пунктов не изменится, все льготы, компенсации и другие меры социальной поддержки сохранятся. Точно также как сохранятся без изменений адрес, прописка, СНИЛС, ИНН, свидетельства о собственности».

3. Не окажутся ли жители оторванными от принятия решений по вопросам местного значения?

«Учитывая, что представительный орган останется только на уровне муниципального округа, мы рассчитываем на усиление роли территориальных общественных советов, сельских старост, инициативных комиссий, ― отмечает Лира Бурак. ― Для этого в области успешно работает программа поддержки местных инициатив, выделяются значительные деньги (460 млн рублей ежегодно) на благоустройство общественных пространств, освещение улиц, обустройство спортивных и детских площадок и другие социально-значимые проекты.

С получением статуса округа можно активнее участвовать в национальных проектах и программах. В округе появится возможность усилить профессионалами команды управленцев в конкретных сферах, например, в подготовке проектно-сметной документации для строительства социальных объектов. Это снизит процент отказов при участии в конкурсах или федеральных программах.

Если возникает ЧС, когда требуется принимать очень быстрые решения, система управления муниципальным округом более жизнеспособна, поскольку есть прямое подчинение должностных лиц на местах главе округа.

В целом, муниципальные округа ― более совершенная и современная система местного самоуправления. Она лучше учитывает интересы жителей и позволяет исключить ситуации, когда у власти на уровне муниципалитета оказываются «случайные» люди, не обладающие для такой работы ни опытом, ни компетенцией».

Нужна инициатива

Для создания муниципального округа, то есть преобразования муниципальных образований путем их объединения, в первую очередь, необходима инициатива районного совета депутатов. Затем местными советами депутатов поселений принимается решение о проведении публичных слушаний и по их завершении депутатским корпусом поселения принимается решение о согласии или отказе на преобразование. В случае положительного решения местных советов депутатов инициатива районного совета депутатов о намерении создать муниципальный округ направляется в адрес губернатора. Следующим этапом готовится областной закон о преобразовании муниципальных образований, который рассматривается и принимается Законодательным собранием региона. Вступившим в силу закон считается после подписания и обнародования его губернатором.

Напомним, что в Гатчинском районе этот процесс уже запущен – по инициативе районного совета депутатов в поселениях депутаты уже принимают решения о согласии на преобразование.

Выступая на Гражданском форуме Команда 47, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко отметил, что сейчас «мяч на стороне органов местного самоуправления». Они должны принять соответствующие решения.

«Задача реформы в том, чтобы мы выстроили прямые отношения с районом, с главой округа, с депутатами округа и жителями. По встречам с ленинградцами, по их обращениям в соцсетях я вижу, что на первом уровне нередко людей не слышат, настоящего диалога с жителями нет. В результате даже элементарные вопросы, вроде замены лампочки в подъезде, приходится решать на более высоком уровне. Муниципальная власть должна быть более эффективной и быть ближе к людям», ― отметил Александр Дрозденко.

По информации пресс-службы губернатора и правительства Ленинградской области