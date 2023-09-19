Ленобласть помогает осваивать новые профессии

Также проходят обучение предпенсионеры и граждане в возрасте старше 50 лет, молодежь в возрасте до 35 лет, работники под риском увольнения, безработные. Среди тех, кто уже прошел обучение, 64% смогли найти новую работу или сохранить имеющуюся.

Чаще всего жители 47 региона выбирают для обучения программы «Ландшафтный дизайн», «1С Разработчик», «Web-программист: с нуля до первых проектов», «Азбука цифры». «Аналитик маркетплейсов (Wildberries, OZON и др.)», «Бухгалтер субъекта малого бизнеса», «Графический дизайн с нуля до первых проектов», «Интернет-маркетинг: введение в профессию маркетолога», «Кадровое администрирование», «Психолог-консультант: с нуля до первого клиента», «Бухгалтерский учет и налогообложение», «Гид-экскурсовод. Основы экскурсоведения», «Государственное и муниципальное управление», «Инструктор-методист по фитнесу и велнесу», «Менеджер по работе с маркетплейсами», «Копирайтинг: как заработать на написании текста», «Специалист в сфере закупок», «Специалист по интернет-маркетингу», «Управление персоналом и кадровое делопроизводство (переподготовка)», «Английский язык для делового общения».

К обучению в рамках нацпроекта «Демография», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным, приступили 1,6 тыс. жителей Ленинградской области.