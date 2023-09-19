«Нам нужна одна Победа!»

Напомним, в «обычной» жизни Елена Афанасьева — аниматор, проводящий веселые праздники для детей и взрослых. Она часто выступает в разных образах, и один из них — образ Карлсона — стал знаменитым не только на всю Россию, но и на фронте, для которого собирает помощь Елена со своими помощниками. Волонтеры выясняют, в чём нуждаются военные и мобилизованные, организуют сборы и регулярно отправляют на фронт посылки с необходимым. Гатчинского Карлсона хорошо знают на передовой, его ждут в госпиталях, хосписах и детских онкологических центрах.

Идею «Команды Карлсона» поддержал Фонд социальных инициатив «Мирные люди». На призыв организаторов форума, проходящего в рамках общественной программы «Я верю в свой народ», откликнулись десятки волонтерских команд из Ленинградской области, Москвы, Санкт-Петербурга, других городов Северо-Запада. В воскресенье, 17 сентября, в Гатчине встретились более сотни единомышленников, чтобы познакомиться, обменяться опытом, объединить и сделать максимально эффективными общие усилия, обсудить новые задачи.

- Здравствуйте-здравствуйте-здравствуйте, мои любимые малыши, потому что для Карлсона все вы - малыши! - приветствовала форумчан Елена Афанасьева. - Первый раз в жизни мы рискнули, попробовали и сделали это. Главное, что мы сегодня собрались все вместе. Мы — сила, мы — тыл! Вы спросите, как такая девочка, как я, в 58 лет стала Карлсоном? Это так здорово, что я в своем возрасте могу приносить пользу своей Родине! Наша команда Карлсона, все наши «малыши» — очень позитивные, добрые, хорошие ребята. Команда появилась осенью 2022 года, благодаря нашему любимому «воробушку» - нашему мальчику Глебу Фёдорову, которого мы начали спасать всем миром после многочисленных ампутаций в госпитале, помогая ему стать полноценным членом нашего общества... Сегодня здесь собралось очень много близких для меня людей, мам, у которых дети на фронте. Для меня они — тоже дети, и я рада, что они сегодня приехали.

Участников форума от имени местных властей приветствовал председатель комитета по местному самоуправлению администрации Гатчинского района Игорь Павлов:

- Большую благодарность хочу вам выразить за дело, которым вы занимаетесь, - отметил он. - В этом деле нет малозначительных событий: каждый шаг волонтеров приближает нас к нашей общей победе.

От имени Общественной палаты Санкт-Петербурга к гостям форума обратилась руководитель аппарата Общественной палаты Ирина Артюхова.

- На самом деле этот форум уже состоялся, - подчеркнула она. - Он состоялся, когда вы начали работать, общаться онлайн или лично. И я рада, что сейчас мы все можем наконец видеть глаза друг друга...

О том, что будет происходить на форуме, рассказала руководитель фонда «Мирные люди» Наталья Казарина.

- Мы собрались здесь, чтобы поработать, - подчеркнула она. - То, что мы с вами делаем «в поле», каждый, как умеет, как может, собирая все свои ресурсы — это очень мощно, очень красиво и сильно. И сегодня настал тот момент, когда надо позаботиться и о ребятах там, и о наших волонтерах, которые «сгорают» на этой войне и здесь тоже. Нам важно понимать, как мы будем защищены, как нам правильно действовать с точки зрения налоговых органов, как должна вообще происходить вся наша работа.

Работа форума разделилась на несколько сессий, проходя в трех разных секциях. Работали секции для команд, привлекающих финансы, осуществляющих закупки с участием поставщиков, команд-производителей. Обсуждались вопросы прикладного волонтерства: как собирать, где складывать, где брать тару и упаковку, транспорт и бензин, как и куда везти, с кем и как связываться, как взаимодействовать с общественными организациями и властями новых регионов.

В рамках форума прошел семинар «Психологические аспекты волонтерской деятельности: экологичное принятие решений о помощи или отказе в ней, эмоциональное выгорание». На круглом столе обсуждались вопросы передачи и контроля за целевым использованием гуманитарной помощи, в том числе постановки на учет дорогостоящего оборудования. Своими задачами, проблемами и способами их решения делились многие волонтерские команды.

На форуме присутствовало несколько волонтерских команд из Гатчинского района. Знаком общественного признания «За вклад в поддержку военнослужащих на всех уровнях общественных отношений» была удостоена команда «Ленинградский тыл», которую представляла Юлия Ногина.

Но, пожалуй, самым волнующим и удивительным моментом для волонтеров стала встреча с главным «малышом» Карлсона — Глебом Фёдоровым. Пока ещё с трудом, но уже самостоятельно он поднялся на сцену. Глеба встретили громом аплодисментов!

Напомним, этот совсем еще юный парень из Гатчины, одним из первых принявший участие в специальной военной операции на Донбассе, с тяжелейшими ранениями попал в один из госпиталей Петербурга. Увидев его там во время посещения госпиталя, Елена Афанасьева решила во что бы то ни стало помочь ему. На лечение и протезы для Глеба требовались огромные деньги. На призыв в социальной сети гатчинского Карлсона откликнулась вся страна.

Глеб перенес несколько сложнейших операций и, благодаря совместным усилиям врачей и волонтеров, сумел встать на ноги. И вот он — на сцене волонтерского форума в Гатчине. В зале плакали почти все: история гатчинского «воробушка» стала потрясающим примером объединения сотен тысяч добрых сердец по всей России.

- Это все сделал наш «мамский батальон», - сказала Елена Афанасьева, представляя Глеба. – Это такое неземное счастье! Сколько он прошел, сколько он выдержал, мальчик наш любимый, и ни разу не пожаловался! Это такой позитивный парень! Его мужеством нам всем подзаряжаться надо. Даю слово русскому солдату, русскому герою, простому парню Глебу Фёдорову...

- Хотел бы поблагодарить вас за вашу помощь, за все, что вы делаете для наших ребят — для тех, кто лежит в госпитале, и тех, кто сражается, - откликнулся Глеб. - Все ваши письма, все ваши открытки, теплые носки и многое-многое другое – это огромная, очень сильная поддержка! Просто — спасибо вам...

Юлия Лысанюк