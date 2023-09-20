Где отключат свет 21 сентября в Гатчинском районе
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 21 сентября 2023 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района.
Рубрики: ЖКХ
Вырицкое гп
21.09.2023 с 12:00 до 16:00
п.Новинка, д.Новинка, Озерешно, Ольховец, Нестерково, Тарасино, Чаща, Дальний, Воцко, Кремено, Ракитино, СНТ"Новинка".
21.09.2023 с 09:00 до 17:00
д.Горки (рядом д.Мины)
21.09.2023 с 00:00 до 07:00
г. Коммунар
Пудомягское сп
21.09.2023 с 00:00 до 07:00
Антропшино, д. Покровская, КП «Русская усадьба», ул. Антропшинская, ч/сектор д.75-115, Гамболовский проезд, ДНП Покровская Усадьба, Парковая д.3, Садоводство Славяночка-2, Славяночка-3, КП Павловские Дачи,
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