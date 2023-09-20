Портал Минюста России - бесплатная альтернатива платным правовым ресурсам

На портале представлены как текущие редакции нормативных правовых актов, так и предыдущие, доступны дополнительные сведения о правовой экспертизе, опубликовании и обнародовании правовых актов.

Минюст России и его территориальные органы могут предоставить дополнительные сведения с портала гражданам и юридическим лицам по их письменному запросу удобным для них способом (в бумажном или электронном виде).

Доступ к текстам нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, их учетным номерам, реквизитам и сведениям об источниках их официального опубликования, содержащимся в федеральном регистре, обеспечивается через портал Министерства юстиции Российской Федерации «Нормативные правовые акты в Российской Федерации» в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» (http://pravo-minjust.ru, http://право- минюст.рф).

Для поиска нормативного правового акта, а также иных дополнительных сведений к нему необходимо перейти в специальный раздел портала «Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации» и указать его реквизиты: дата, номер, наименование.

В целях обеспечения реализации конституционного права граждан на получение достоверной информации о нормативных правовых актах Российской Федерации необходимо обратиться с заявлением в Главное управление Минюста России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области отдел по вопросам регионального законодательства и регистрации уставов муниципального образования.

Подготовлено специалистом отдела по вопросам регионального законодательства и регистрации уставов муниципального образования Е.Б. Пшеноковой

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