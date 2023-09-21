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Где отключат свет 22 сентября в Гатчинском районе

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 22 сентября 2023 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района.

Рубрики:  ЖКХ

22.09.2023 с 09:00 до 17:00    

Вырицкое ГП:

д. Горки.

 

22.09.2023 с 10:00 до 17:00

Пудостьское СП:

д. Хюттелево.

 

22.09.2023 с 09:00 до 18:00

Веревское СП:

д. Пегелево,

д. Кирлово,

п. Торфопредприятие,

СНТ.

 

22.09.2023 с 09:00 до 18:00

Рождественское СП:

с. Рождествено ул. Терещенко.

д. Батово (частный сектор).

 

22.09.2023 с 09:00 до 18:00

Сиверское ГП:

д. Маргусы.

 

22.09.2023 09:00 до 18:00

Елизаветинское СП:

п. Елизаветино (частично),

д. Эдду,

д. Луйсковицы.    

 

22.09.2023 с 09:00 до 18:00

Кобринское СП:

п. Карташевская ул. Советская, ул. Горького, ул. Зеленая.

 