Где отключат свет 22 сентября в Гатчинском районе
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 22 сентября 2023 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района.
Рубрики: ЖКХ
22.09.2023 с 09:00 до 17:00
Вырицкое ГП:
д. Горки.
22.09.2023 с 10:00 до 17:00
Пудостьское СП:
д. Хюттелево.
22.09.2023 с 09:00 до 18:00
Веревское СП:
д. Пегелево,
д. Кирлово,
п. Торфопредприятие,
СНТ.
22.09.2023 с 09:00 до 18:00
Рождественское СП:
с. Рождествено ул. Терещенко.
д. Батово (частный сектор).
22.09.2023 с 09:00 до 18:00
Сиверское ГП:
д. Маргусы.
22.09.2023 09:00 до 18:00
Елизаветинское СП:
п. Елизаветино (частично),
д. Эдду,
д. Луйсковицы.
22.09.2023 с 09:00 до 18:00
Кобринское СП:
п. Карташевская ул. Советская, ул. Горького, ул. Зеленая.
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