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Настоящая журналистика живёт в районках

Председатель областного комитета по печати Константин Визирякин – о поддержке районных СМИ и новых тенденциях в журналистике

Рубрики:  Общество

На бумаге и в Сети

 – Константин Николаевич, чем сегодня живут районные СМИ Ленинградской области?

– Я считаю, что настоящая журналистика находится именно в районках. Там работают люди, которые каждый день встречаются лицом к лицу со своей аудиторией. В такой ситуации невозможно не соблюдать главную заповедь нашей профессии – писать только правду. Иначе можно нажить себе неприятности! Этот подход к работе объединяет все наши районные СМИ, не только газеты.

– Кто трудится в этих изданиях? Как бы вы описали современного ленинградского журналиста?

– В первую очередь это патриоты своего района. Учитывая соседство с Петербургом, где всегда было много работы для наших коллег, в областных СМИ остаются люди, которым небезразлична местная жизнь.

Как правило, это опытные журналисты – корреспонденты и редакторы старой закалки. Их опыт гарантирует стабильность и качество материалов. С другой стороны, иногда это приводит к тому, что наши районки не спешат меняться.

– О каких переменах идёт речь?

– Прежде всего – об освоении интернета и социальных сетей. Большинство наших печатных изданий выходит раз в неделю. Писать о новостях в таком формате затруднительно. Ведь сегодня у каждого пенсионера есть смартфон, где о любом событии можно узнать в режиме онлайн!

Районные СМИ должны соответствовать этому ритму. В социальных сетях делиться новостями, а в печать выдавать более сложные материалы – интервью, очерки, аналитику. Чтобы читатель, взяв в руки газету, получал удовольствие, а не задумывался – где он видел это раньше?

 Местами эти перемены идут со скрипом. Но есть и те, кто сразу освоился. Хорошо работают в сети газеты «Выборг» и «Гатчинская правда», «Провинция. Северо-Запад» из Волховского района. Яркий пример – газета «Красная звезда» в Приозерске: прекрасно помню, когда я стал председателем комитета, как старейшина нашего цеха Олег Игоревич Тюрин с гордостью показывал мне первый номер газеты с QR-кодами. Когда материал можно было не только прочитать, но и посмотреть видеорепортаж на любом смартфоне. Получается, дело не в возрасте, а в готовности меняться.

 

Объединяя усилия

– А как обстоят дела с районным радио и телевидением?

Из социологических опросов мы видим, что местные радиостанции достаточно популярны. Например, в Сосновом Бору радио «Балтийский берег», по опросам, заняло первое место, обогнав популярные федеральные бренды. Хорошие показатели у коллег из Лужского и Волховского районов.

Что касается телевидения, то есть действительно сильные телеканалы в Выборге, Волхове, Киришах, Подпорожье и Сосновом Бору. Конечно, их возможность творить напрямую зависит от объёмов эфирного времени. Сейчас в стране внедряется так называемая «22-я кнопка» – приоритетное право муниципальных каналов на вещание в кабельных сетях. Это должно позитивно отразиться на их работе.

– В каждом городе есть районная газета, а зачастую – телеканал и радио. А как сделать так, чтобы люди больше узнавали о жизни соседних и удалённых районов?

Десятилетиями районные СМИ были ориентированы на работу только в рамках своей территории. Сегодня же очевиден потенциал развития «горизонтальных связей» и контакта между областью и районами. Не обязательно посылать съёмочную группу областного СМИ из Петербурга в Подпорожье, если местные журналисты могут качественно снять то же событие!

Для решения этого вопроса нужно элементарно договориться. У нас есть общие чаты со всеми районными СМИ, где мы стараемся помогать друг другу, давать ценные указания. Комитет издаёт медиапроект «Ленинградская панорама» через него газеты получают важные материалы областного значения. Теперь им не нужно дозваниваться в областное правительство, чтобы узнать о новых мерах поддержки аграрного сектора или ЖКХ. Эти сведения приходят в издания, остаётся только поставить их к себе на полосу.

– Как относитесь к практике других регионов, когда на смену районкам приходит единый холдинг?

Это сложный процесс, и не все регионы прошли через него успешно. Где-то ради оптимизации закрывались бренды с многолетней историей, а на их место приходила единая областная газета. Это, может, и выгодно с точки зрения экономики, но в корне неверно с позиции человеческого подхода к профессии. Наш путь – создание мягкого холдинга. Гораздо правильнее, когда в середине районной газеты выходит областная вкладка, чем когда известные СМИ превращаются в страницу на полях регионального издания.

 

Право на творчество

– Как комитет по печати поддерживает областные издания?

В этом году объём одних только субсидий на деятельность СМИ составил порядка 471 млн рублей. Существует и грантовая форма поддержки редакций – средства на проекты, которые предлагают к реализации сами журналисты. На эти цели выделено более 35 млн рублей. Помимо финансовой помощи мы предлагаем коллегам обучение и юридическую поддержку.

Разумеется, любому журналисту важно признание его творческих успехов. Поэтому комитет ежегодно проводит конкурс на соискание звания «Почётный работник СМИ Ленинградской области», а также вручает премию правительства в области средств массовой информации.

– Отразилась ли специальная военная операция на работе вашего ведомства?

Во-первых, комитет по печати занимается наружной социальной рекламой: мы отвечаем за размещение баннеров по теме СВО в Ленобласти. Кроме того, ежемесячно жители региона получают квитанции за услуги ЖКХ, которые содержат сведения о службе по контракту.

Уже полтора года мы привозим прессу в пункт временного размещения беженцев в Тихвине. Это позволяет людям лучше адаптироваться к жизни в регионе, узнавать больше о Ленинградской области.

Команда комитета дважды организовывала доставку тиражей наших районок на передовую. Приятно было получить потом фотографии наших защитников, читающих областные газеты. Сами районки активно участвуют в сборах гуманитарной помощи, размещают детские письма в адрес бойцов, которые защищает нашу страну от сил, захвативших власть на Украине.

 

На разных полюсах

– Вернёмся к теме кадров: как сегодня привлечь молодёжь к работе в районных СМИ?

– Сейчас мы разбираемся с вопросом целевого обучения, чтобы ребята из Выборга или Сланцев могли бесплатно освоить профессию мечты, а после этого отработать несколько лет, а может – и всю жизнь, в местном СМИ. Там действительно ждут молодых журналистов.

Ну а для самих ребят районки – отличная стартовая площадка. Я с благодарностью вспоминаю свою работу на Ленинградском областном телевидении. У нас было много поездок в районы, самостоятельный поиск тем, настоящая свобода творчества. И, конечно, встречи с интересными людьми. Недавно страна отмечала столетие со дня рождения Расула Гамзатова. Горжусь тем, что ещё молодым журналистом побывал у великого поэта дома, своими ушами слышал его рассказ о создании песни «Журавли».

В бытность работы на Ямале мне довелось пообщаться с нобелевским лауреатом Жоресом Алфёровым и легендарной Еленой Образцовой. Причём

Елену Васильевну я снимал за необычным занятием: она удила рыбу в Оби и рассказывала, что с детства любит рыбачить. Такое не забывается!

– Но и к работе на земле ребята тоже должны быть готовы?

В этом и есть смысл журналистики – побывать на разных полюсах жизни. Сегодня ты общаешься с известным человеком, а завтра едешь снимать про сельское хозяйство. Я восемь лет делал программу «Человек на земле» и помню это чувство, когда наутро после поездки в коровник мы с оператором могли оказаться на заседании правительства. Коллега открывал кофр с камерой и оттуда вырывались чудесные и очень характерные запахи…

Впрочем, я всегда говорил: сделать яркий материал про звезду эстрады – легко. В то же время куда интереснее рассказать о труде агронома или доярки так, чтобы люди тебе потом сказали «спасибо». Решать сложные задачи, искать творческие ходы – этому и учит работа в районных СМИ.

 

Беседовал Станислав Бутенко