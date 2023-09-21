Настоящая журналистика живёт в районках

На бумаге и в Сети

– Константин Николаевич, чем сегодня живут районные СМИ Ленинградской области?

– Я считаю, что настоящая журналистика находится именно в районках. Там работают люди, которые каждый день встречаются лицом к лицу со своей аудиторией. В такой ситуации невозможно не соблюдать главную заповедь нашей профессии – писать только правду. Иначе можно нажить себе неприятности! Этот подход к работе объединяет все наши районные СМИ, не только газеты.

– Кто трудится в этих изданиях? Как бы вы описали современного ленинградского журналиста?

– В первую очередь это патриоты своего района. Учитывая соседство с Петербургом, где всегда было много работы для наших коллег, в областных СМИ остаются люди, которым небезразлична местная жизнь.

Как правило, это опытные журналисты – корреспонденты и редакторы старой закалки. Их опыт гарантирует стабильность и качество материалов. С другой стороны, иногда это приводит к тому, что наши районки не спешат меняться.

– О каких переменах идёт речь?

– Прежде всего – об освоении интернета и социальных сетей. Большинство наших печатных изданий выходит раз в неделю. Писать о новостях в таком формате затруднительно. Ведь сегодня у каждого пенсионера есть смартфон, где о любом событии можно узнать в режиме онлайн!

Районные СМИ должны соответствовать этому ритму. В социальных сетях делиться новостями, а в печать выдавать более сложные материалы – интервью, очерки, аналитику. Чтобы читатель, взяв в руки газету, получал удовольствие, а не задумывался – где он видел это раньше?

Местами эти перемены идут со скрипом. Но есть и те, кто сразу освоился. Хорошо работают в сети газеты «Выборг» и «Гатчинская правда», «Провинция. Северо-Запад» из Волховского района. Яркий пример – газета «Красная звезда» в Приозерске: прекрасно помню, когда я стал председателем комитета, как старейшина нашего цеха Олег Игоревич Тюрин с гордостью показывал мне первый номер газеты с QR-кодами. Когда материал можно было не только прочитать, но и посмотреть видеорепортаж на любом смартфоне. Получается, дело не в возрасте, а в готовности меняться.

Объединяя усилия

– А как обстоят дела с районным радио и телевидением?

– Из социологических опросов мы видим, что местные радиостанции достаточно популярны. Например, в Сосновом Бору радио «Балтийский берег», по опросам, заняло первое место, обогнав популярные федеральные бренды. Хорошие показатели у коллег из Лужского и Волховского районов.

Что касается телевидения, то есть действительно сильные телеканалы в Выборге, Волхове, Киришах, Подпорожье и Сосновом Бору. Конечно, их возможность творить напрямую зависит от объёмов эфирного времени. Сейчас в стране внедряется так называемая «22-я кнопка» – приоритетное право муниципальных каналов на вещание в кабельных сетях. Это должно позитивно отразиться на их работе.

– В каждом городе есть районная газета, а зачастую – телеканал и радио. А как сделать так, чтобы люди больше узнавали о жизни соседних и удалённых районов?

– Десятилетиями районные СМИ были ориентированы на работу только в рамках своей территории. Сегодня же очевиден потенциал развития «горизонтальных связей» и контакта между областью и районами. Не обязательно посылать съёмочную группу областного СМИ из Петербурга в Подпорожье, если местные журналисты могут качественно снять то же событие!

Для решения этого вопроса нужно элементарно договориться. У нас есть общие чаты со всеми районными СМИ, где мы стараемся помогать друг другу, давать ценные указания. Комитет издаёт медиапроект «Ленинградская панорама» – через него газеты получают важные материалы областного значения. Теперь им не нужно дозваниваться в областное правительство, чтобы узнать о новых мерах поддержки аграрного сектора или ЖКХ. Эти сведения приходят в издания, остаётся только поставить их к себе на полосу.

– Как относитесь к практике других регионов, когда на смену районкам приходит единый холдинг?

– Это сложный процесс, и не все регионы прошли через него успешно. Где-то ради оптимизации закрывались бренды с многолетней историей, а на их место приходила единая областная газета. Это, может, и выгодно с точки зрения экономики, но в корне неверно с позиции человеческого подхода к профессии. Наш путь – создание мягкого холдинга. Гораздо правильнее, когда в середине районной газеты выходит областная вкладка, чем когда известные СМИ превращаются в страницу на полях регионального издания.

Право на творчество

– Как комитет по печати поддерживает областные издания?

– В этом году объём одних только субсидий на деятельность СМИ составил порядка 471 млн рублей. Существует и грантовая форма поддержки редакций – средства на проекты, которые предлагают к реализации сами журналисты. На эти цели выделено более 35 млн рублей. Помимо финансовой помощи мы предлагаем коллегам обучение и юридическую поддержку.

Разумеется, любому журналисту важно признание его творческих успехов. Поэтому комитет ежегодно проводит конкурс на соискание звания «Почётный работник СМИ Ленинградской области», а также вручает премию правительства в области средств массовой информации.

– Отразилась ли специальная военная операция на работе вашего ведомства?

– Во-первых, комитет по печати занимается наружной социальной рекламой: мы отвечаем за размещение баннеров по теме СВО в Ленобласти. Кроме того, ежемесячно жители региона получают квитанции за услуги ЖКХ, которые содержат сведения о службе по контракту.

Уже полтора года мы привозим прессу в пункт временного размещения беженцев в Тихвине. Это позволяет людям лучше адаптироваться к жизни в регионе, узнавать больше о Ленинградской области.

Команда комитета дважды организовывала доставку тиражей наших районок на передовую. Приятно было получить потом фотографии наших защитников, читающих областные газеты. Сами районки активно участвуют в сборах гуманитарной помощи, размещают детские письма в адрес бойцов, которые защищает нашу страну от сил, захвативших власть на Украине.

На разных полюсах

– Вернёмся к теме кадров: как сегодня привлечь молодёжь к работе в районных СМИ?

– Сейчас мы разбираемся с вопросом целевого обучения, чтобы ребята из Выборга или Сланцев могли бесплатно освоить профессию мечты, а после этого отработать несколько лет, а может – и всю жизнь, в местном СМИ. Там действительно ждут молодых журналистов.

Ну а для самих ребят районки – отличная стартовая площадка. Я с благодарностью вспоминаю свою работу на Ленинградском областном телевидении. У нас было много поездок в районы, самостоятельный поиск тем, настоящая свобода творчества. И, конечно, встречи с интересными людьми. Недавно страна отмечала столетие со дня рождения Расула Гамзатова. Горжусь тем, что ещё молодым журналистом побывал у великого поэта дома, своими ушами слышал его рассказ о создании песни «Журавли».

В бытность работы на Ямале мне довелось пообщаться с нобелевским лауреатом Жоресом Алфёровым и легендарной Еленой Образцовой. Причём

Елену Васильевну я снимал за необычным занятием: она удила рыбу в Оби и рассказывала, что с детства любит рыбачить. Такое не забывается!

– Но и к работе на земле ребята тоже должны быть готовы?

– В этом и есть смысл журналистики – побывать на разных полюсах жизни. Сегодня ты общаешься с известным человеком, а завтра едешь снимать про сельское хозяйство. Я восемь лет делал программу «Человек на земле» и помню это чувство, когда наутро после поездки в коровник мы с оператором могли оказаться на заседании правительства. Коллега открывал кофр с камерой и оттуда вырывались чудесные и очень характерные запахи…

Впрочем, я всегда говорил: сделать яркий материал про звезду эстрады – легко. В то же время куда интереснее рассказать о труде агронома или доярки так, чтобы люди тебе потом сказали «спасибо». Решать сложные задачи, искать творческие ходы – этому и учит работа в районных СМИ.

Беседовал Станислав Бутенко