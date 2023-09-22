День посадки леса в Гатчинском районе пройдет в Дивенском лесничестве

Каждый может внести свою лепту в восстановление и сохранение лесов региона - посадить сосну или ель.

Мероприятия акции состоятся во всех 19 лесничествах 47-го региона с 10.00 часов до 13.00 часов. Всего в этот день на 19 участках общей площадью 64,8 га, планируется высадить 136,5 тыс. штук сеянцев сосны и ели.

В Гатчинском районе мероприятие пройдет на территории Дивенского участкового лесничества, начало в 10 часов.