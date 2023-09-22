День посадки леса в Гатчинском районе пройдет в Дивенском лесничестве
«Ленобллес» приглашает жителей и гостей региона 23 сентября принять участие в ежегодной экологической акции «Всероссийский день посадки леса».
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Каждый может внести свою лепту в восстановление и сохранение лесов региона - посадить сосну или ель.
Мероприятия акции состоятся во всех 19 лесничествах 47-го региона с 10.00 часов до 13.00 часов. Всего в этот день на 19 участках общей площадью 64,8 га, планируется высадить 136,5 тыс. штук сеянцев сосны и ели.
В Гатчинском районе мероприятие пройдет на территории Дивенского участкового лесничества, начало в 10 часов.
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