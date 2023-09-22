Кто может получить жильё?

В Гатчинском районе живет более 262 тысяч человек, из них на 1 августа текущего года на учете нуждающихся в жилье стоит 1130 семей: 446 семей признаны нуждающимися для участия в жилищных программах и 684 семьи - для получения жилья по договору социального найма.

Отдельно по Гатчине сегодня такая картина: признана нуждающейся для участия в программах 241 семья (из них 60 - многодетные), на учете нуждающихся в жилье по договорам социального найма состоит 221 семья.

- Александр Анатольевич, какие виды государственной поддержки наиболее востребованы в Гатчине и районе?

- Хочу отметить, несмотря на развитие в нашей стране рынка ипотечного жилищного кредитования, этот инструмент остается недоступным для многих граждан в связи со значительной величиной первоначального взноса по отношению к среднему уровню доходов. Поэтому большим спросом граждан пользуется такой вид поддержки как предоставление социальной выплаты для приобретения готового жилья, участия в долевом строительстве многоквартирного дома или строительства индивидуального жилого дома. Такая выплата может быть использована для первоначального взноса при взятии ипотечного кредита, а также приобретения жилого помещения с добавлением собственных средств.

Между комитетом по строительству Ленинградской области и администрацией Гатчинского района заключено соглашение о взаимодействии в целях реализации региональных жилищных программ.

- Каков размер социальной выплаты?

- Социальная выплата предоставляется в размере 50% от расчетной средней стоимости жилья, исходя из состава семьи и норматива стоимости 1 квадратного метра по муниципальному образованию, в котором проживает гражданин. Собственные (в том числе заемные) средства в размере не менее 50% от расчета стоимости гражданин должен подтвердить самостоятельно.

- Много ли гатчинских семей смогли получить социальные выплаты?

- На 2022 год от Гатчинского района было подано 197 заявлений и получено 36 социальных выплат на общую сумму около 98 млн рублей.

В текущем году подано 177 заявлений и получена 21 социальная выплата на общую сумму около 81 млн рублей.

- Какие жилищные программы действуют в нашем районе, и как в них попасть?

- В Гатчинском районе реализуются четыре программы: «Ипотечное кредитование», «Обеспечение жильем молодых семей», «Жилье для молодежи», «Комплексное развитие сельских территорий». Желающих участвовать в программах большое количество, но финансирование данных мероприятий за счет средств федерального бюджета и бюджета Ленинградской области не позволяет обеспечить потребность всех семей.

Основным условием участия в программах является нуждаемость в жилье: гражданин и члены его семьи должны быть зарегистрированы на территории Гатчинского района и быть признаны нуждающимися в жилых помещениях в администрации своего поселения.

Принять участие в программе могут супруги с детьми или без, а также неполные семьи, состоящие из одного родителя. Возраст каждого из родителей на день включения в список претендентов на выплату не должен превышать 35 лет. Приоритетное право имеют молодые педагоги (учителя и воспитатели в возрасте до 35 лет), семьи, имеющие в своем составе ребенка – инвалида, инвалидность до 18 лет, семьи, имеющие трех и более детей, работники бюджетной сферы, а также граждане, принятые на учет нуждающихся в жилых помещениях до 1 марта 2005 года.

Чтобы выяснить, подходите ли вы под условия участия в программе, можно обратиться за консультацией в органы местного самоуправления по месту регистрации в городских и сельских поселениях, а если семья - жители города Гатчины, то в отдел жилищной политики администрации Гатчинского района по адресу: г. Гатчина, ул. Киргетова, д.1, кабинет №1, приемные дни: вторник, четверг с 10.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

- Растет ли в целом объем помощи?

- Об этом скажут цифры. Для участия в федеральной программе «Обеспечение жильем молодых семей» в 2022 году было подано 27 заявлений, из которых 7 семей получили социальные выплаты на сумму 11,5 млн рублей. В 2023 году подано 30 заявлений, из которых одна семья получила выплату в сумме 5,4 млн. рублей.

В прошлом году от Гатчинского района в региональную программу «Жилье для молодежи» было подано 72 заявки, получателями социальной выплаты стали 16 семей на сумму 63 млн рублей. В этом году получили выплату 11 семей (было подано 54 заявки) в сумме более 48 млн рублей.

На региональную программу «Ипотечное кредитование» в прошлом году было подано 90 заявок, 6 семей получили социальные выплаты в сумме 21 млн рублей. В 2023 году было 86 заявок, получателями стали 4 семьи на сумму 12 млн рублей.

Меньше заявлений подается для участия в программе «Развитие сельских территорий». В прошлом году - 8 заявлений, по которым 7 семей получили около 12 млн рублей. В этом году 7 заявлений, 5 семей получили более 15 млн рублей.

- Какая помощь в решении жилищного вопроса оказывается ветеранам Великой Отечественной войны?

- За весь период реализации указа президента РФ об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны помощь получил 131 ветеран, проживающий на территории нашего района.

На сегодняшний день на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях состоит одна семья. После обращения в отдел с заявлением на получение социальной выплаты и предоставления соответствующих документов, документы будут направлены в комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области для рассмотрения вопроса. В рамках федерального законодательства ветераны Великой Отечественной войны могут получить социальную выплату и приобрести себе жилое помещение.

В рамках реализации областного закона о предоставлении отдельным категориям граждан единовременной денежной выплаты на проведение капитального ремонта жилых домов в Гатчинском районе уже отремонтировано 70 домов, собственниками которых являются ветераны войны, на общую сумму более 22,3 млн рублей. Этой мерой поддержки могут воспользоваться инвалиды Великой Отечественной войны, участники Великой Отечественной войны, лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, труженики тыла.

Только в прошлом году отремонтировано четыре дома на общую сумму 1,5 млн рублей. В июле 2023 года семь ветеранов получили социальные выплаты на общую сумму 2,4 млн рублей для проведения капремонта домов в Пудостьском, Вырицком, Большеколпанском поселениях. На сегодняшний день два дома в Вырицком поселении отремонтированы. До конца 2023 года запланировано провести капитальный ремонт еще пяти домов.

- Постановлением правительства определены категории граждан, улучшение жилищных условий которых осуществляется путем выдачи им государственного жилищного сертификата. Сколько гатчинцев в этом году получили сертификаты?

- Право на получение жилищного сертификата имеют граждане, подвергшиеся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, граждане, выезжающие из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.

Из этих категорий на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях в Гатчинском районе стоит 8 семей. В прошлом году был получен один государственный жилищный сертификат (категория - ЧАЭС) на сумму 1,6 млн рублей. В этом году был получен еще один сертификат для этой же категории на сумму около 3 млн рублей. В обоих случаях жилье приобретено в Гатчине.

До конца текущего года планируется предоставление еще одной социальной выплаты (категория - ЧАЭС). По мере выделения денежных средств федерального бюджета эта работа будет продолжена.

- Кто сейчас живет в специализированном жилищном фонде?

- Во-первых, жилье в специализированном жилищном фонде получают дети-сироты после выхода «во взрослую жизнь». Но тут следует пояснить. Нами совместно с комитетом по опеке и попечительству Гатчинского района проводится работа по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений. Договор заключается сроком на пять лет с правом дальнейшего исключения жилого помещения из специализированного жилищного фонда и предоставления квартиры по договору социального найма. В 2022 году для данной категории граждан было предоставлено 26 квартир, за истекший период 2023 года – 31 квартира, до конца текущего года запланировано предоставить еще восемь квартир.

Всего же в специализированном жилищном фонде, находящемся в муниципальной собственности Гатчинского района, проживает 230 детей-сирот и 77 бюджетников, работающих в сферах здравоохранения и образования.

- Как происходит замена жилья инвалидам – на доступное и комфортное?

- В 2020 году решением совета депутатов города Гатчины утвержден порядок замены жилых помещений инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, на жилые помещения, приспособленные для беспрепятственного доступа инвалидов. Данный нормативно-правовой акт стал первым в Ленинградской области и успешно реализуется на территории Гатчины.

Так, в 2022 году администрацией района приобретено жилое помещение общей площадью 48,8 кв. м, приспособленное для беспрепятственного доступа инвалидов, с улучшением характеристик жилья в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. Ключи от новой квартиры получила семья инвалида-колясочника, ранее проживавшая в комнате в коммунальной квартире. В списке очередников, претендующих на замену жилого помещения в 2023 году, числится еще одна семья.

- Одним из главных и самых сложных направлений работы жилищного отдела, наверняка, остается переселение граждан из аварийного жилья.

- Это, действительно, так. В региональной адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2019-2025 годах» участвуют 12 городских и сельских поселений Гатчинского района.

На сегодняшний момент все поселения успешно реализовали программу: расселено 24 294,1 кв. м аварийного жилья, 106 многоквартирных домов, улучшил жилищные условия 1521 гражданин.

В 2023 году за счет средств местного бюджета в размере 15,5 млн рублей и свободных жилых помещений в Гатчине запланировано расселение двух многоквартирных домов: ул. Карла Маркса, д.39 (признан объектом культурного наследия) и ул. Товарная-Балтийская, д.1. В результате улучшат свои жилищные условия 34 гражданина, будет расселено 423 кв. м аварийного жилья.

В 2024-2025 переселение из ветхого, аварийного фонда продолжится. В программе примет участие город Коммунар, планируется приобрести и расселить 40 жилых помещений, улучшат свои жилищные условия 146 граждан.

С 2025 года в Ленинградской области начнет действовать новая программа расселения граждан из аварийного жилья. Программа охватит многоквартирные дома, которые были признаны непригодными для проживания с 2017 до 2022 годы. Предстоит расселить 163 дома, что составит 37688,46 кв. м общей площади жилых помещений и позволит улучшить жилищные условия 2319 гражданам.

Татьяна Можаева