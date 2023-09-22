Марш энтузиастов

В Приозерском районе на базе всесезонного курорта «Игора» прошёл Гражданский форум Ленинградской области. В этом году мероприятие собрало свыше 250 участников – членов Команды 47 и региональных социально ориентированных НКО. Главной особенностью события стал тот факт, что волонтёры успешно смогли перейти от теории к практике. В частности, за время форума они разработали и реализовали 14 реальных добровольческих проектов.

– За звание лучшего проекта боролись 14 команд. В них вошли люди с разными навыками. Месяц они готовили свои идеи, а уже в дни форума воплотили их в реальности в поселениях Приозерского района. Это первый подобный случай, когда вместо слов участников форума ждали серьёзные дела, – рассказала нам председатель комитета общественных коммуникаций Екатерина Путронен.

Например, команда «Капля за каплей» благоустроила родник в Ромашкинском сельском поселении.

– Мы очистили прилегающую территорию от мусора, оборудовали подход: выложили деревянные настилы, поставили лавочку. Любителям чистой воды будет удобно набирать воду. Непередаваемое чувство: оказывается, за пару дней ты можешь изменить жизнь конкретных людей к лучшему, – рассказала нам Светлана Булатовская, представительница команды.

В соседнее Красноозёрное сельское поселение волонтёры приехали с мастер-классом по скандинавской ходьбе. В посёлке проживает немало пенсионеров, и навык правильного передвижения со специальными палками должен укрепить их здоровье и повысить качество жизни.

– Мы приехали на большом красивом автобусе. Для деревни это было настоящее событие. Сначала нас встретили с подозрением, а потом отпускать не хотели, – рассказывает Варвара Игнатьева, жительница Всеволожского района. – Наша идея в том, чтобы вовлечь старшее поколение в активную жизнь, научить их наслаждаться общением, а не сидеть, скучая, дома.

Каждая команда выходила на сцену, чтобы рассказать о своём проекте. Зачастую презентации превращались в настоящее шоу: активисты показывали сценки и забавные скетчи. Минимум бюрократии. Жюри необходимо заинтересовать и увлечь.

Илона Девятова, руководитель фонда «Сердце к сердцу», представила проект по поддержке родных и близких участников специальной военной операции. В Сосновском поселении они собрали порядка 40 семей наших защитников в Доме культуры, где их ждало тёплое и душевное мероприятие.

– Мы создали для них клуб "Семья солдата". Получилась хорошая команда товарищей. Также мы провели фотовыставку «Дети героев», концерт бардовской песни, мастер-классы для ребятишек, которые ждут своих отцов, – поделилась со зрителями Илона.

В те же дни в посёлке Мичуринское добровольцы провели круглый стол с местными жителями по теме бережного обращения с бездомными животными.

– В поселке очень много бездомных животных. Кошки, собаки. Мы смогли объединить представителей исполнительной власти, ветеринаров, местных жителей, школьников, чтобы они подключились к решению этой проблемы, – говорит Мария Стаценко, активист из Шлиссельбурга.

Высоко отметил усилия участников форума губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

– Гражданский форум — это такая хорошая, авторитетная площадка для обсуждения общественных инициатив. Здесь подбирается команда профессионалов, которые могут дать оценку реализованным проектам, поспорить друг с другом, указать на плюсы и минусы, а главное — это место встречи региональной власти с НКО, место для диалога, который помогает найти точки взаимопонимания, — подчеркнул глава региона.

В завершение события эксперты назвали лучший из представленных проектов. Им оказался проект «Фестиваля энтузиастов» – мероприятия для молодёжи, подготовленного командой Запорожского сельского поселения. В рамках фестиваля ребята соревновались в стрельбе и шахматах, скейтбординге и деревообработке – каждый мог найти занятие по вкусу!

Победители получили сертификаты на обучение и памятные призы. Но больше всех повезло жителям Приозерского района, где и были реализованы различные проекты, помогающие интересно и активно жить, дружить, творить и работать.

Алексей Астапчик

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