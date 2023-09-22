Пять компаний-сельхозпроизводителей Ленинградской области получили товарный знак «Ленинградская марка качества»

«Мы разработали «Ленинградскую марку качества» специально для продвижения областной продукции на рынке региона. Она свидетельствует о качестве товара и происхождении его из Ленинградской области. Надеемся, что потребители буду специально искать на прилавках магазинов продукцию с «Ленинградской маркой качества». Уже сегодня товары с маркой представлены на ярмарке «Натуральное путешествие», — рассказал Олег Малащенко.

Ярмарка приурочена ко Всемирному дню туризма, который отмечается 27 сентября, она станет гастрономическим путешествием по регионам туристического маршрута «Серебряное ожерелье России»: здесь можно будет посмотреть и попробовать кулинарные бренды и изыски, изделия местных ремесленников и продукцию фермерских хозяйств.

Ленинградскую область представляют 30 производителей Ленинградской области. Область радует гостей ярмарки кондитерскими изделиями, сырами, медом, молоком, молочной, мясной, рыбной продукцией, сувенирами народным мастеров и кулинарными изысками рестораторов.

Торговый знак «Ленинградская марка качества» получили компании «Рыбстандарт», «Эра вкуса», «Молочная культура», «Оредеж», «Гурман». Ранее знака удостоена продукция компаний «Мясной дом Ивановых», «Петротрал 2» и «Фабрика домашних солений».