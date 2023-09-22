Пять компаний-сельхозпроизводителей Ленинградской области получили товарный знак «Ленинградская марка качества»
Торговую марку Ленинградской области вручил заместитель председателя правительства региона Олег Малащенко на ярмарке гастрономических брендов регионов «Натуральное путешествие», которая открылась сегодня на Манежной площади в Санкт-Петербурге.
«Мы разработали «Ленинградскую марку качества» специально для продвижения областной продукции на рынке региона. Она свидетельствует о качестве товара и происхождении его из Ленинградской области. Надеемся, что потребители буду специально искать на прилавках магазинов продукцию с «Ленинградской маркой качества». Уже сегодня товары с маркой представлены на ярмарке «Натуральное путешествие», — рассказал Олег Малащенко.
Ярмарка приурочена ко Всемирному дню туризма, который отмечается 27 сентября, она станет гастрономическим путешествием по регионам туристического маршрута «Серебряное ожерелье России»: здесь можно будет посмотреть и попробовать кулинарные бренды и изыски, изделия местных ремесленников и продукцию фермерских хозяйств.
Ленинградскую область представляют 30 производителей Ленинградской области. Область радует гостей ярмарки кондитерскими изделиями, сырами, медом, молоком, молочной, мясной, рыбной продукцией, сувенирами народным мастеров и кулинарными изысками рестораторов.
Торговый знак «Ленинградская марка качества» получили компании «Рыбстандарт», «Эра вкуса», «Молочная культура», «Оредеж», «Гурман». Ранее знака удостоена продукция компаний «Мясной дом Ивановых», «Петротрал 2» и «Фабрика домашних солений».