В Тайцах ведется строительство Дома культуры
Первый заместитель председателя Комитета по строительству Ленинградской области Евгений Енокаев проинспектировал объект строительства в Гатчинском районе.
Рубрики: Городская среда
В доме культуры в Тайцах сейчас идет строительство различных инженерных коммуникаций. Рабочие производят монтаж наружной тепловой сети и устройство пола подвала.
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