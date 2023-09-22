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В Тайцах ведется строительство Дома культуры

Первый заместитель председателя Комитета по строительству Ленинградской области Евгений Енокаев проинспектировал объект строительства в Гатчинском районе.

Рубрики:  Городская среда

В доме культуры в Тайцах сейчас идет строительство различных инженерных коммуникаций. Рабочие производят монтаж наружной тепловой сети и устройство пола подвала.