Возможность работать выводит подростков из-под влияния улицы

Для предупреждения подобных правонарушений проводится активная межведомственная профилактическая работа.

Ее итоги обсуждались на заседании комиссии по профилактике правонарушений в Ленинградской области.

Важную роль в профилактике молодежной преступности играет профессиональная ориентация и возможность для ребят в летний период ― работать и зарабатывать. Содействие в организации трудовой адаптации и занятости учащейся и студенческой молодежи Ленинградской области в возрасте от 14 до 18 лет в летний период одна из целей проекта «Губернаторский молодежный трудовой отряд».

Кроме того, совместно с комитетом по труду и занятости населения Ленинградской области, ежегодно проводятся «Дни открытых дверей», «Ярмарки вакансий». Подростки получают информацию и консультирование по вопросам профессиональной ориентации, содействие в трудоустройстве в свободное от учебы время.

В центре внимания комиссии также был вопрос коррекции социального поведения, ресоциализации, социальной адаптации и социальной реабилитации граждан, освободившихся из мест заключения, а также снижение рецидивной преступности. Основной мерой по профилактике правонарушений является проведение воспитательной, социальной и психологической работы с осужденными как во время отбывания наказания в исправительном учреждении, так и после освобождения. Им оказывается всесторонняя социальная психологическая помощь, содействие в оформлении документов и трудоустройстве.