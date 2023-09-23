В Гатчинском районе прошла акция «Сохраним лес»

В Дивенском участковом лесничестве Гатчинского района на площади 2,5 гектара было высажено 5 тысяч саженцев ели. А всего в Ленинградской области высажено 136,5 тысяч штук саженцев сосны и ели.

План 2023 года по искусственному лесовосстановлению выполнен в Ленинградской области уже на 90%, высажено почти 6 тысяч гектаров леса.

Посадка деревьев Всероссийской акции «Сохраним Лес» проходит в рамках национального проекта «Экология».

По информации пресс-службы Гатчинского района